Muere el rey Harald V de Noruega a los 89 años

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El rey padecía anemia hemolítica. FOTO: AFP

El rey Harald V de Noruega, hasta ahora decano de los monarcas europeos, falleció este viernes a los 89 años, anunció el Palacio real, con lo que su hijo Haakon se convierte automáticamente en el nuevo monarca.

“Con profunda tristeza anunciamos que Su Majestad el rey Harald nos dejó el día de hoy. El rey Harald falleció apaciblemente en el hospital nacional (Rikshospitalet) el viernes 28 de agosto”, escribió el Palacio en un comunicado.

El rey padecía anemia hemolítica, una enfermedad de la sangre que se manifiesta en una destrucción anormalmente rápida de los glóbulos rojos.

Pese a los reiterados problemas de salud de los últimos años se había negado a abdicar, alegando que había jurado su cargo de por vida ante el Parlamento.

Desde el jueves, casi toda la familia estuvo acompañando al monarca hospitalizado desde el 17 de agosto, incluido el hijo de la princesa heredera Mette-Marit, Marius Borg Høiby, que fue condenado recientemente a cuatro años de cárcel por dos violaciones.

Desde que el jueves se anunciara que su estado de salud era “extremadamente grave”, numerosos ciudadanos de a pie pasaron delante del Palacio real para depositar flores en honor a su rey.

Al anunciarse el fallecimiento, la bandera que ondea sobre el palacio fue puesta a media asta.

Con esto, el heredero del trono, el príncipe Haakon, de 53 años, y que según la prensa pasó la noche junto a su padre, se convierte automáticamente en rey.

Ahora le tocará a él informar al gobierno del deceso, y convocar a sus miembros. Por el momento, el primer ministro Jonas Gahr Store expresó su “profunda tristeza”.

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