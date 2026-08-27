Nepal eleva a 359 muertos y más de mil 400 desaparecidos tras inundaciones y deslaves 

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Muertos por riada en Nepal asciende a 359. Foto: AFP.

Cerca de 360 personas han muerto en las inundaciones de Nepal registradas el miércoles 26 de agosto en zonas cercanas a la frontera con China, mientras más de mil 400 permanecen desaparecidas y continúan las labores de búsqueda y rescate en las áreas afectadas.

Now, the death toll has risen to 359 people in Nepal’s devastating flash floods, while more than 1,300 remain missing as the search for survivors continues, police say. pic.twitter.com/Cfhkfb1btj — Weather Monitor (@WeatherMonitors) August 27, 2026

Suman 359 muertos en Nepal por riada

La Policía de Nepal informó este jueves 27 de agosto que se han recuperado 359 cuerpos en distintos puntos afectados por la crecida de los ríos Bhotekoshi y Trishuli.

VIDEO: Man captures horrific scenes when flash flood hits Nepal



LATEST: Nepal flood death toll rises to 359, as per police pic.twitter.com/7fnqChq6Bi — Insider Paper (@TheInsiderPaper) August 27, 2026

El desastre ocurrió principalmente en el distrito montañoso de Rasuwa, próximo a la frontera con Tíbet, y provocó daños en comunidades, caminos, puentes e infraestructura.

La cifra de víctimas se mantiene en actualización debido a que los equipos de emergencia continúan trabajando en zonas donde las comunicaciones y los accesos resultaron afectados.

En China, las autoridades reportaron además tres personas muertas y cientos de desaparecidos en el territorio del Tíbet.

¿Qué pasó con las inundaciones en Nepal?

La emergencia comenzó el miércoles 26 de agosto, cuando una súbita crecida afectó el cauce del río Bhotekoshi en Rasuwa. El agua, lodo y rocas avanzaron por diferentes zonas de la región y alcanzaron también áreas conectadas con el sistema de los ríos Trishuli y Bhotekoshi.

El impacto se extendió hacia la zona fronteriza de Gyirong, en Tíbet, China. Las autoridades de ambos países mantienen operaciones de búsqueda y rescate mientras evalúan los daños provocados por la inundación.

De acuerdo con la información disponible, cientos de personas continúan sin ser localizadas. En Nepal, la Autoridad Nacional de Reducción y Gestión del Riesgo de Desastres reportó 826 personas fuera de contacto, entre ellas turistas y elementos de las fuerzas de seguridad.

Entre los desaparecidos también hay ciudadanos extranjeros. En Nepal se reportaron 579 turistas sin localizar, de los cuales 466 son extranjeros y 113 son ciudadanos nepaleses. En el lado chino, las autoridades informaron de 558 personas desaparecidas en el condado de Gyirong, incluidos 260 extranjeros.

Nepal despliega equipos para buscar a desaparecidos

El Gobierno de Nepal intensificó las operaciones de búsqueda, rescate y asistencia humanitaria. El primer ministro Balendra Shah informó que se utilizaron helicópteros del Ejército de Nepal y aeronaves privadas para apoyar las labores de emergencia y trasladar ayuda a las comunidades afectadas.

El Ejército nepalí también entregó alimentos básicos, tiendas de campaña y medicamentos a personas que permanecían en zonas de riesgo.

Las autoridades mantienen desplegados miles de integrantes de las fuerzas de seguridad. De acuerdo con la actualización de la Autoridad Nacional de Reducción y Gestión del Riesgo de Desastres, más de 7 mil elementos de la Policía de Nepal, el Ejército y la Fuerza de Policía Armada participan en las labores de búsqueda y rescate.

Los trabajos se realizan bajo condiciones complicadas debido a los daños registrados en la infraestructura. La autoridad nepalí reportó afectaciones en 35 puentes para vehículos, 45 puentes colgantes y alrededor de 40 kilómetros de carreteras.

¿Qué provocó las inundaciones en Nepal?

El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) señaló que el fenómeno habría sido provocado por el colapso de un glaciar en la zona alta de la región. El análisis de imágenes satelitales permitió descartar que un terremoto hubiera provocado directamente la inundación.

🚨 #Internacional | El servicio geológico de EE. UU. (USGS) confirmó que el sismo de magnitud 5.2 en #Nepal corresponde al impacto del masivo deslizamiento registrado esta mañana.

📹 Esta animación muestra con claridad la magnitud de lo sucedido: https://t.co/ppAGoE7qU1 pic.twitter.com/LFiFG5rxTr — Red de Emergencia ONG (@reddeemergencia) August 26, 2026

La información disponible apunta a un desplazamiento de hielo y roca en una zona cercana al origen de uno de los afluentes que alimentan el sistema fluvial afectado. El material habría generado una súbita liberación de agua que avanzó por los cauces y provocó la inundación.

🇳🇵🚨 El USGS actualiza y dice que la señal sísmica registrada inicialmente como un terremoto en Nepal fue provocada, en realidad, por un potente deslizamiento de tierra: una avalancha de hielo y roca procedente de un glaciar, y no por un movimiento tectónico natural.



El… pic.twitter.com/R8x1XwVLjF — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) August 26, 2026

Las autoridades continúan con la búsqueda de personas desaparecidas y con la evaluación de los daños provocados por la crecida de los ríos en Nepal y el territorio tibetano de China.

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