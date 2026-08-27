Canadá responde a Trump: “El lago de Ontario se llama así hoy y siempre”

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Canadá defiende el nombre del lago Ontario. Foto: AFP

El primer ministro de Canadá, Mark Carney, rechazó la decisión del presidente estadounidense Donald Trump de cambiar unilateralmente el nombre del lago Ontario por “Lago América”, y afirmó que para los canadienses el cuerpo de agua conservará su denominación histórica.

La decisión de Trump ocurre en medio de las tensiones comerciales entre ambos países y después de la imposición de nuevos aranceles estadounidenses a productos canadienses.

The name Lake Ontario comes from the Wendat word Ontari’io, which, appropriately, means “the lake is beautiful, the lake is big”.



The name is more than 400 years old, predating both the Confederation of Canada and the Declaration of Independence of the United States of America.… — Mark Carney (@MarkJCarney) August 27, 2026

Canadá defenderá el nombre del lago Ontario

A través de una publicación en X, Carney cuestionó los cambios impulsados por Estados Unidos en distintos ámbitos y sostuvo que los canadienses continuarán utilizando el nombre tradicional del lago.

“Sabemos que Estados Unidos está cambiando. Sus relaciones comerciales, sus políticas exteriores, sus monumentos nacionales, sus hidrónimos (nombres de ríos, lagos, etc)”, señaló Carney.

El primer ministro canadiense añadió:

“Los canadienses también sabemos que llamar a la realidad por su nombre significa llamarlo lago Ontario: ayer, hoy y siempre”.

Con esta postura, el Gobierno de Canadá dejó claro que no reconocerá la nueva denominación promovida por Washington.

Una historia de más de 400 años respalda el nombre del lago Ontario

Carney también destacó la antigüedad del nombre del lago Ontario. De acuerdo con el mandatario, la denominación deriva de la palabra wendat “Ontario”, relacionada con la expresión “el lago es hermoso” o “el lago es grandioso”.

El primer ministro señaló que este nombre tiene una historia de más de 400 años, por lo que antecede tanto a la Confederación Canadiense como a la Declaración de Independencia de Estados Unidos.

El lago Ontario es uno de los cinco Grandes Lagos de Norteamérica y se encuentra entre la provincia canadiense de Ontario y el estado estadounidense de Nueva York.

¿Por qué Trump cambió el nombre del lago Ontario?

Donald Trump firmó este jueves una orden ejecutiva para que el Gobierno federal estadounidense utilice “Lago América” en sus referencias oficiales al lago Ontario.

La medida sigue el mismo criterio que Trump aplicó en enero de 2025, cuando ordenó que el Gobierno de Estados Unidos utilizara el nombre “Golfo de América” para referirse al Golfo de México. México rechazó entonces esa modificación y la nueva denominación estadounidense no sustituyó el nombre reconocido internacionalmente.

En el caso del lago Ontario, la decisión tampoco obliga a Canadá ni a organismos internacionales a adoptar el término “Lago América”. Su aplicación corresponde a los registros y documentos del Gobierno federal estadounidense.

El cambio ocurre en medio de una disputa comercial

La decisión sobre el nombre del lago llega mientras Washington y Ottawa mantienen una disputa comercial; dichas negociaciones entre ambos gobiernos fracasaron recientemente y Estados Unidos comenzó a aplicar nuevos aranceles a productos provenientes de Canadá. Ottawa respondió posteriormente con medidas comerciales propias.

En este contexto, Carney ha sostenido que Canadá está dispuesto a continuar negociando con Estados Unidos, pero ha insistido en que cualquier acuerdo debe respetar la soberanía y los intereses de su país. Esta acción se suma a una relación bilateral marcada actualmente por las diferencias comerciales y políticas entre los dos países.