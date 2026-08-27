¡Ya es oficial! Trump firma decreto y rebautiza el lago Ontario como “Lago América”

GENERANDO AUDIO...

Trump cambia el nombre del lago de Ontario a Lago América. Foto: AFP

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó este jueves 27 de agosto de 2026 una orden ejecutiva para que el lago Ontario sea denominado oficialmente “Lago América” en las referencias del Gobierno federal estadounidense.

La decisión ocurre en medio de la creciente tensión comercial entre Estados Unidos y Canadá, luego del fracaso de las negociaciones entre ambos países y la aplicación de nuevos aranceles. El cambio será implementado en los registros y documentos del Gobierno de Estados Unidos, aunque Canadá y organismos internacionales no están obligados a adoptar la nueva denominación.

EFFECTIVE IMMEDIATELY: Lake Ontario is renamed to LAKE AMERICA! 🇺🇸 pic.twitter.com/ZFww8PexiW — The White House (@WhiteHouse) August 27, 2026

“Vamos a cambiar el nombre”: Trump anuncia el Lago América

Trump firmó la orden en el Despacho Oval, donde apareció acompañado de mapas de la frontera entre Estados Unidos y Canadá. En uno de ellos ya podía leerse “Lake America” sobre el cuerpo de agua que hasta ahora aparece identificado como lago Ontario, Trump, aseguró que la medida entraría en vigor de inmediato.

“Vamos a cambiar el nombre del lago Ontario a Lago América con efecto inmediato”.

La orden ejecutiva, identificada como Executive Order 14420, instruye al Departamento del Interior y a la Junta de Nombres Geográficos de Estados Unidos a realizar las acciones necesarias para actualizar el nombre en el Geographic Names Information System (GNIS) y en las referencias del Gobierno federal.

La Casa Blanca justificó el cambio al destacar la importancia económica, comercial y estratégica del lago para Estados Unidos. La orden también sostiene que las partes más profundas del lago se encuentran en territorio estadounidense y afirma que el país posee la mayor parte de su volumen.

🚨 BREAKING: @POTUS signs an Executive Order renaming Lake Ontario as Lake America.



Here is the text of the Order:



By the authority vested in me as President by the Constitution and the laws of the United States of America, it is hereby ordered:



Section 1. Purpose and Policy.… pic.twitter.com/ggfLXiD0g7 — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) August 27, 2026

Trump arremete contra Canadá en medio de la guerra comercial

Durante su encuentro con periodistas, Trump fue cuestionado sobre la decisión de confrontar a Canadá, uno de los aliados históricos de Estados Unidos.

El presidente respondió:

“Los funcionarios canadienses nos han tratado muy mal. Son gente desagradable”.

También aseguró que Canadá es uno de los países más difíciles con los que Washington negocia en materia comercial.

“La gente a menudo me pregunta: ‘¿Con quién es más difícil negociar en materia comercial?’. Y yo digo: Canadá. Son los peores para comerciar”.

En otra declaración, Trump acusó a Canadá de aprovecharse de Estados Unidos en materia comercial y de defensa, aunque inicialmente aseguró que el cambio de nombre no buscaba enviar un mensaje a Ottawa.

Las relaciones entre ambos países se han deteriorado después del fracaso de las recientes negociaciones comerciales y la imposición de nuevas medidas arancelarias entre Washington y Ottawa.

We’re on it, Mr. President!



The places and waters that border our nation and support our economy should reflect the greatness of the United States.@USGS maps our country for the world to see, and we are PROUD to implement your Executive Order to rename LAKE AMERICA. 🇺🇸 https://t.co/b1vSbklB4E — Secretary Doug Burgum (@SecretaryBurgum) August 27, 2026

¿Canadá tendrá que llamar “Lago América” al lago Ontario?

No. La orden ejecutiva de Trump tiene alcance sobre el uso oficial del nombre dentro del Gobierno federal de Estados Unidos, el presidente estadounidense puede ordenar que las agencias federales, documentos oficiales y sistemas geográficos del país adopten la denominación “Lago América”, pero no puede obligar a Canadá ni a organismos internacionales a utilizar ese nombre.

El lago Ontario es el más pequeño de los cinco Grandes Lagos por superficie y se encuentra entre la provincia canadiense de Ontario y el estado de Nueva York.

Canadá responde a Trump que el lago seguirá llamándose Ontario

El primer ministro canadiense, Mark Carney, rechazó la decisión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de rebautizar por decreto el lago Ontario como “lago de América”.

“Los canadienses también sabemos que llamar a la realidad por su nombre significa llamarlo lago Ontario: ayer, hoy y siempre”, afirmó Carney, al responder a la medida anunciada por Trump. The name Lake Ontario comes from the Wendat word Ontari’io, which, appropriately, means “the lake is beautiful, the lake is big”.



The name is more than 400 years old, predating both the Confederation of Canada and the Declaration of Independence of the United States of America.… — Mark Carney (@MarkJCarney) August 27, 2026

El cambio recuerda al “Golfo de América”

La decisión sigue una estrategia similar a la aplicada por Trump al inicio de su actual mandato, cuando firmó una orden para cambiar en el uso oficial estadounidense el nombre del golfo de México por el de “golfo de América”.

Sin embargo, ese cambio tampoco fue adoptado de forma internacional y México ha mantenido el uso de la denominación histórica. Trump incluso sugirió este jueves que otros cuerpos de agua podrían sufrir cambios de nombre en el futuro.

“Tenemos un golfo y tenemos un lago. Ahora lo único que nos falta es un océano. Por eso, tal vez tengamos que cambiar el nombre del Atlántico y/o del Pacífico. Quizás cambiemos ambos”.

Por ahora, la orden ejecutiva se limita al lago Ontario, que deberá aparecer como “Lago América” en las referencias oficiales del Gobierno de Estados Unidos una vez que las autoridades competentes actualicen los registros correspondientes.

Si tienes una denuncia, reporte o inquietud, comunícate al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Estamos para escucharte y darle voz a tu historia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.