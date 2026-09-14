Irán niega intervención en guerra de Yemen iniciada por sus aliados hutíes

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Irán mantiene una alianza con los rebeldes hutíes. Foto: AFP.

Irán negó estar implicado en la guerra civil de Yemen librada entre sus aliados hutíes y el gobierno de dicho país, apoyado por Arabia Saudita, un incidente que agrava los conflictos en Medio Oriente.

Este lunes se pospuso una reunión prevista entre los Estados del Golfo e Irán sobre el futuro del estrecho de Ormuz, ruta marítima que el régimen iraní mantiene cerrada por el conflicto iniciado por Estados Unidos.

Teherán acusó a Arabia Saudita de utilizar a Yemen como “pretexto” para retrasar las conversaciones, debido a la relación de Irán con los rebeldes hutíes.

El canciller iraní, Esmail Baqai, declaró que “Irán no interviene en los asuntos” de Yemen, donde los hutíes iniciaron la guerra civil.

Señaló que los hutíes son “totalmente independientes” y que “toman sus decisiones en función de sus propios intereses”.

De igual forma, analistas discrepan sobre hasta qué punto la República Islámica está involucrada en esos combates.

Anteriormente, Teherán amenazó con abrir “nuevos frentes” en la ofensiva iniciada por Estados Unidos, país que tiene bases militares en países aliados de Medio Oriente, como Arabia Saudita.

Desde hace tiempo, Irán apoya a los rebeldes hutíes, a quienes considera parte de su “eje de resistencia” contra Israel.

¿Por qué se reactivó la guerra en Yemen?

El 11 de septiembre, los hutíes tomaron el control de la costa yemení del Mar Rojo y del estrecho de Bab el Mandeb. Dicha ruta es usada por Arabia Saudita para el tráfico de petróleo como alternativa al cierre del estrecho de Ormuz.

Para este lunes, los hutíes afirmaron haber lanzado decenas de drones y misiles contra el gobierno de Yemen. Por ello, la Defensa Civil saudita emitió breves alertas en las ciudades vecinas de Khamis Mushait y Abha.

El portavoz militar de los hutíes, Yahya Saree, afirmó que los últimos ataques del grupo tenían como objetivo “hangares de aviones de combate, radares, pistas de aterrizaje y depósitos de munición” en la base aérea del rey Jalid, en Khamis Mushait, en represalia por los ataques aéreos de Arabia Saudita

Acusó a dicha nación de ejecutar “más de 300 ataques aéreos en los últimos cinco días” en todo Yemen.

Estos ataques forman parte de la reactivación de una guerra civil que ha estado latente durante los últimos cuatro años. La ofensiva había disminuido hasta julio, cuando los hutíes permitieron el aterrizaje de un avión iraní, pese a que Arabia Saudita controla el espacio aéreo.

La ONU indicó que la reanudación de los combates obligó a 86 mil personas a huir de sus hogares, con un incremento de 10 mil en un solo día. Yemen es el país más pobre del mundo árabe.

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