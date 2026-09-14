Escocia, Gales e Irlanda del Norte exigen derecho a la autodeterminación

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¿Reino Unido podría desintegrarse? Miembros van por autodeterminación. Foto: Pexels

Los dirigentes de Escocia, Gales e Irlanda del Norte reclamaron este lunes su derecho a la autodeterminación y afirmaron que el futuro de sus territorios está en la Unión Europea, en una declaración conjunta realizada durante una reunión en Cardiff.

Los líderes se reunieron como dirigentes de sus respectivos partidos y no como representantes de sus gobiernos. En el encuentro participaron

Rhun ap Iorwerth, primer ministro galés y jefe del partido Plaid Cymru

John Swinney, primer ministro escocés y dirigente del Partido Nacional Escocés (SNP)

Michelle O’Neill, primera ministra norirlandesa y vicepresidenta del Sinn Féin

Mary Lou McDonald, presidenta de esa formación

La declaración conjunta plantea que las tres naciones tienen derecho a decidir sobre su futuro político y cuestiona la posición del gobierno británico respecto a posibles cambios constitucionales.

“Nuestras naciones tienen derecho a la autodeterminación”, señalaron los dirigentes, quienes también afirmaron que ningún gobierno de Westminster tiene derecho a obstaculizar la democracia.

Además, solicitaron al gobierno británico que prepare, planifique y facilite los cambios constitucionales que permitan avanzar en esa dirección.

Escocia, Gales e Irlanda del Norte quieren definir su futuro

Los dirigentes también señalaron que el futuro de Escocia, Gales e Irlanda del Norte está en la Unión Europea y consideraron que el Brexit perjudicó a sus territorios.

La posición ocurre mientras los tres territorios están gobernados actualmente por líderes independentistas. De acuerdo con la información proporcionada, se trata de una situación inédita desde que comenzaron a funcionar las instituciones autónomas de esos territorios del Reino Unido, en 1999.

En el caso de Escocia, John Swinney señaló que lo ideal sería celebrar una votación sobre la independencia durante los próximos cinco años.

Los gobiernos británicos sucesivos se han opuesto a la organización de nuevos referendos sobre la independencia desde la consulta celebrada en Escocia en 2014.

En aquel referéndum, el 55% de los votantes se pronunció en contra de la independencia.

La semana pasada, Downing Street cerró la puerta a cualquier posibilidad de modificar esa postura frente a una nueva consulta.

Por su parte, Rhun ap Iorwerth no estableció un plazo para una eventual consulta en Gales y señaló que el calendario debe quedar en manos del pueblo galés.

El dirigente galés también afirmó que cada vez está más claro que Westminster, como poder central, “no funciona”.

Irlanda del Norte y la posible unificación con Irlanda

La reunión en Cardiff ocurrió después de que Donald Trump se pronunciara durante el pasado fin de semana sobre una eventual unificación entre la República de Irlanda e Irlanda del Norte.

Durante su visita a Irlanda, Trump consideró que sería “fantástico” que ambos territorios se unificaran y afirmó que eventualmente podría ocurrir.

El Sinn Féin mantiene entre sus objetivos la celebración de un referéndum sobre la unificación antes de 2030.

Sin embargo, el gobierno británico mantiene como referencia los acuerdos de paz del Viernes Santo, firmados en 1998 para poner fin a los enfrentamientos en Irlanda del Norte.

De acuerdo con esos acuerdos, un referéndum sobre la unificación puede organizarse cuando exista una mayoría de habitantes de Irlanda del Norte proclive a votar a favor de esa opción.

Tras las declaraciones de Trump, Downing Street no había emitido una reacción oficial, pero remitió a declaraciones recientes del primer ministro británico, el laborista Andy Burnham.

Burnham afirmó recientemente que el tema de la unificación de Irlanda e Irlanda del Norte “no está de actualidad”.

Líderes independentistas plantean cambios constitucionales

La declaración conjunta de los dirigentes de Escocia, Gales e Irlanda del Norte coloca nuevamente sobre la mesa el debate sobre la organización territorial y constitucional del Reino Unido.

Los líderes pidieron al gobierno británico facilitar los cambios constitucionales y defendieron el derecho de sus respectivas naciones a la autodeterminación.

En el caso de Escocia, existe como antecedente el referéndum de 2014, cuando el 55% de los votantes rechazó la independencia. Ahora, John Swinney plantea que una nueva votación podría celebrarse dentro de los próximos cinco años.

En Irlanda del Norte, el Sinn Féin plantea como objetivo un referéndum de unificación antes de 2030, aunque la realización de esa consulta está vinculada a las condiciones establecidas en los acuerdos del Viernes Santo.

En Gales, Rhun ap Iorwerth evitó establecer una fecha y señaló que corresponde al pueblo galés decidir el calendario.

Los dirigentes desde Cardiff coincidieron en que sus territorios tienen derecho a la autodeterminación; futuro está vinculado con la Unión Europea.

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