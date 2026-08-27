Las de hoy | 27 de agosto de 2026
Noticias más importantes en los titulares nacionales, por UnoTV.
Uno TV presenta las noticias principales este 27 de agosto de 2026
- El Universal: Pierde Mexicana de Aviación 2.5 millones de pesos diarios
A casi 3 años de arrancar operaciones, acumula pérdidas millonarias, se mantiene con subsidios del Gobierno y su participación en el mercado aéreo continúa por debajo de 1% en comparación con los gigantes comerciales del país.
- Reforma: Ahora el crimen entra a despojos
Suman más de 15 mil víctimas en el país.
- Milenio Diario: Inzunza sale de Morena, pero se aferra al fuero “por convicción”
El senador se declara “independiente” y acusa al Departamento de Justicia de emprender una “campaña de calumnias sin pruebas”; el CEN se deslinda y el PAN insiste: “Desaparición de poderes”.
- La Jornada: Descubre FGR nueva evidencia contra red de huachicol de Ruffo
Catea dos bodegas en la CDMX con papeles de Ingemar.
- Excélsior: Pasan de apoyo a aspirantes a red de fraude
La cofundadora de Más Preparación reveló a Excélsior cómo un proyecto de asesorías derivó en una investigación por trampas en el examen de la UNAM.
- El Financiero: Mejora Banxico previsión para PIB en 2026
Informe trimestral. Anticipa crecimiento de 1.5%, pero aún advierte debilidad.
- El Economista: El Banxico elevó su pronóstico del PIB para el cierre de este año a 1.5%
“Crecerá, pero sin presión de demanda sobre los precios”.
¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.
Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento