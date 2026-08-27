Las de hoy | 27 de agosto de 2026

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Noticias más importantes en los titulares nacionales, por UnoTV.

Uno TV presenta las noticias principales este 27 de agosto de 2026

El Universal: Pierde Mexicana de Aviación 2.5 millones de pesos diarios

A casi 3 años de arrancar operaciones, acumula pérdidas millonarias, se mantiene con subsidios del Gobierno y su participación en el mercado aéreo continúa por debajo de 1% en comparación con los gigantes comerciales del país.

Reforma: Ahora el crimen entra a despojos

Suman más de 15 mil víctimas en el país.

Milenio Diario: Inzunza sale de Morena, pero se aferra al fuero “por convicción”

El senador se declara “independiente” y acusa al Departamento de Justicia de emprender una “campaña de calumnias sin pruebas”; el CEN se deslinda y el PAN insiste: “Desaparición de poderes”.

La Jornada: Descubre FGR nueva evidencia contra red de huachicol de Ruffo

Catea dos bodegas en la CDMX con papeles de Ingemar.

Excélsior: Pasan de apoyo a aspirantes a red de fraude

La cofundadora de Más Preparación reveló a Excélsior cómo un proyecto de asesorías derivó en una investigación por trampas en el examen de la UNAM.

El Financiero: Mejora Banxico previsión para PIB en 2026

Informe trimestral. Anticipa crecimiento de 1.5%, pero aún advierte debilidad.

El Economista: El Banxico elevó su pronóstico del PIB para el cierre de este año a 1.5%

“Crecerá, pero sin presión de demanda sobre los precios”.

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