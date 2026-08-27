La mañanera de Claudia Sheinbaum, 27 de agosto de 2026
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ofrece su tradicional conferencia mañanera este jueves 27 de agosto de 2026 en el Salón Tesorería de Palacio Nacional.
Los temas de la mañanera de Claudia Sheinbaum este 27 de agosto de 2026
Claudia Sheinbaum informa que el canciller Roberto Velazco tuvo una reunión con el secretario de Estado, Marco Rubio, a quien insistió en el respeto a los mexicanos en Estados Unidos y el esclarecimiento de las muertes.
También revisará la posibilidad de declarar el 15 de octubre como el día de los adultos mayores migrantes de México.
Insiste en que han apoyado a las familias de migrantes mexicanos que han muerto en centros de detención o en redadas del ICE, en Estados Unidos. Con el esclarecimiento de los casos, buscan la no repetición y el respeto a los derechos.
Claudia Sheinbaum evita pronunciarse sobre la renuncia a Morena de Enrique Inzunza, quien se mantendrá como senador independiente para conservar el fuero constitucional ante la solicitud de extradición de Estados Unidos.
Además, la mandataria cuestionó que el exgobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, haya anunciado su interés en competir por la presidencia de México en una entrevista desde el extranjero.
Claudia Sheinbaum subraya que presentarán la iniciativa para evitar dobles nacionalidades en candidatos a presidentes y gobernadores para que México sea “el interés superior”. Considera que garantiza que los candidatos no tengan otra nacionalidad que perfile sus intereses hacia el otro país.
La presidenta precisa que en la reunión con los padres de los normalistas de Ayotzinapa darán información sobre los avances y líneas de investigación que se han abierto, como en la detención del exgobernador de Guerrero, Ángel Aguirre.
Explica que la FGR revisó las sábanas de llamadas que no se investigaron a fondo en años anteriores, con el gobierno priísta. Esto permitió incluir a nuevos sospechosos.
La mandataria indica que contemplan dar información pública sobre las líneas de acción antes del 26 de septiembre, cuando se cumplen 12 años de la desaparición
La presidenta espera que haya “justicia” en la audiencia donde se decidirá si el excontralmirante de la Marina, Fernando Farías Laguna, es vinculado a proceso por huachicol fiscal.
Destaca que hay una carpeta de investigación “muy sólida” por la denuncia del extitular de la Marina, Rafael Ojeda Durán, quien es sobrino del acusado y fue señalado por su padrinazgo político.
“Hay suficientes datos para conocer que esta persona tenía una red que permitía la distribución de combustible que venía como contrabando principalmente de los Estados Unidos”.
Claudia Sheinbaum respalda la designación de la senadora Imelda Castro como coordinadora de Defensa de la Transformación de Morena en Sinaloa, quien sería candidata a gobernadora para las elecciones del 2027.
“La senadora por Sinaloa es quien (…) gana la encuesta. Es una mujer que tiene muchos años en el movimiento de transformación, que quiere mucho a Sinaloa, y debe (…) ser una persona recta, honesta, amar al Pueblo, amar a su estado, y tener un proyecto”.
Presentan reforma para evitar doble nacionalidad en candidatos
La titular de la Consejería Jurídica, Luisa María Alcalde, anuncia la iniciativa para que candidatos a presidentes de la República y gobernadores solo tengan la nacionalidad mexicana como requisito para el cargo. Explica que presentarán la reforma constitucional este jueves en el Congreso de la Unión.
Actualmente, la Constitución establece que, para ocupar la presidencia, gubernatura o jefatura de gobierno, es necesario ser mexicano por nacimiento.
Sin embargo, existe un vacío legal que ha derivado a confusiones interpretativas, abriendo la posibilidad de que asuman esos cargos personas que tengan otra nacionalidad, en tanto sean mexicanos por nacimiento.
La propuesta busca modificar tres artículos para definir que el presidente, gobernador o jefe de gobierno no debe tener ni adquirir otra nacionalidad para el cargo. En caso de tenerla previamente, deberá renunciar a la misma antes de registrarse como candidato.
Claudia Sheinbaum explica que el objetivo es garantizar que los candidatos sean mexicano. Eso evitaría alguna injerencia de otro país, en el contexto de la llamada “defensa de la soberanía nacional” frente a Estados Unidos.
Inicia la conferencia de prensa de Claudia Sheinbaum de este jueves 27 de agosto.
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