La mañanera de Claudia Sheinbaum, 27 de agosto de 2026

La presidenta precisa que en la reunión con los padres de los normalistas de Ayotzinapa darán información sobre los avances y líneas de investigación que se han abierto, como en la detención del exgobernador de Guerrero, Ángel Aguirre.

Explica que la FGR revisó las sábanas de llamadas que no se investigaron a fondo en años anteriores, con el gobierno priísta. Esto permitió incluir a nuevos sospechosos.

La mandataria indica que contemplan dar información pública sobre las líneas de acción antes del 26 de septiembre, cuando se cumplen 12 años de la desaparición