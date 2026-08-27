¿Por qué México consume tanto huevo? Cada persona come hasta 410 piezas al año; el país lidera el consumo mundial

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México lidera en consumo de huevo a nivel mundial. Foto: Cuartoscuro

México se mantiene como el primer consumidor de huevo fresco per cápita del mundo, con un registro de 24.19 kilogramos, equivalentes a 410 piezas por persona durante 2025, de acuerdo con la Unión Nacional de Avicultores (UNA).

El alto consumo ocurre en un país donde este alimento está presente en el desayuno, la comida y la cena de millones de hogares y forma parte de la alimentación diaria.

El dato no es menor: el huevo mexicano es uno de los productos más utilizados en la cocina y llega a los hogares a través de mercados tradicionales, centrales de abasto, tiendas de autoservicio y tiendas de conveniencia.

Pero, ¿por qué México consume tanto huevo y qué tan importante es este alimento para el país?

¿Cuánto huevo se consume en México?

Las cifras más recientes proporcionadas por la UNA indican que en 2025 el consumo de huevo fresco en México fue de 24.19 kilogramos por persona, equivalentes a 410 piezas.

Por su parte, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural reportó que el consumo anual per cápita nacional fue de 24.8 kilogramos en 2024.

En cifras:

24.19 kilogramos por persona en 2025, según la UNA.

en 2025, según la UNA. 410 piezas por persona en 2025.

en 2025. 24.8 kilogramos por persona en 2024, según Agricultura.

en 2024, según Agricultura. Primer lugar mundial en consumo per cápita de huevo fresco, de acuerdo con la UNA.

¿Por qué México consume tanto huevo?

De acuerdo con la información proporcionada por la Unión Nacional de Avicultores, el elevado consumo no es casualidad: el huevo mexicano es accesible, nutritivo y forma parte de la alimentación cotidiana de millones de hogares.

Además, se encuentra presente en distintos momentos del día:

Desayuno

Comida

Cena

La UNA también destaca que el huevo forma parte de la cultura y la alimentación diaria de México.

A esto se suma su presencia en la cocina.

La Secretaría de Agricultura señala que el huevo es uno de los productos más utilizados tanto en la cocina nacional como en la internacional y puede funcionar como ingrediente central o complementario en platillos dulces y salados.

Incluso, destaca su versatilidad por propiedades como:

Espumante

Adhesiva

Aglutinante

Clarificante

Coagulante

Gelificante

Colorante

Emulsionante

Anticristalizante

Aromatizante

El huevo también destaca por sus propiedades nutricionales

Además de su presencia cotidiana en la cocina, la Secretaría de Agricultura destaca el contenido nutricional del huevo.

Entre sus características menciona su contenido en:

Proteínas

Vitaminas B12, A, D y E

Hierro

Selenio

Ácido fólico

Luteína

Zeaxantina

De acuerdo con la dependencia, las proteínas del huevo contribuyen a aumentar la masa muscular y favorecen la pérdida de peso, el control de la presión arterial y la salud ósea.

La Secretaría también señala beneficios relacionados con la salud visual y menciona su aporte para las mujeres embarazadas.

La propia dependencia recomienda consultar a un especialista en nutrición para conocer las porciones adecuadas para cada persona.

¿México produce suficiente huevo para su consumo?

México cuenta con una amplia producción de huevo. En 2025, la producción nacional llegó a 3.2 millones de toneladas, según la Unión Nacional de Avicultores.

La Secretaría de Agricultura, por su parte, reportó que en 2024 la oferta nacional de huevo para plato fue de casi 3.3 millones de toneladas, de las cuales 54% fueron originarias de Jalisco.

La UNA señala que los principales estados productores son:

Jalisco

Puebla

Sonora

Yucatán

La Laguna, en Coahuila y Durango

La producción de huevo registró una tasa de crecimiento media anual de 2.1% entre 2015 y 2025, de acuerdo con la organización.

México también está entre los principales productores de huevo

Además de liderar el consumo per cápita, México tiene un peso importante en la producción mundial.

La Secretaría de Agricultura señala que México ocupa el sexto lugar mundial entre 177 países y aporta 2.7% de la producción global de esta proteína.

Por otro lado, la UNA, con datos de la World Egg Organisation (WEO), señala que al cierre de 2024 México se ubicó como el cuarto productor de huevo a nivel mundial, con 3.06 millones de toneladas.

La producción mexicana se encuentra por debajo de China, Indonesia, Estados Unidos y Brasil, según las cifras proporcionadas por la organización.

¿Cómo llega el huevo a las mesas mexicanas?

La mayor parte del huevo comercializado en México llega a los consumidores a través de los mercados tradicionales y las centrales de abasto.

De acuerdo con la UNA, la comercialización se distribuye de la siguiente manera:

68.4% a granel

25.9% en empaques cerrados , principalmente en tiendas de autoservicio y de conveniencia

, principalmente en tiendas de autoservicio y de conveniencia 5.7% destinado a la industria

La organización señala que la mayor parte de la producción se destina al abasto nacional, mientras una parte llega a los mercados de exportación.

El precio del huevo también subió en agosto

El fuerte consumo de huevo ayuda a dimensionar el impacto que puede tener cualquier aumento en su precio. Durante la primera quincena de agosto de 2026, el costo de este alimento aumentó 7.92% en México, de acuerdo con el Inegi, y fue el producto con mayor incidencia al alza en la inflación del periodo.

El incremento representó, además, el aumento quincenal más severo para una primera quincena de agosto en los últimos 20 años, de acuerdo con la información del reporte.

El Inegi reporta el comportamiento de los precios, pero no atribuye el aumento a una causa específica. Entre las posibles razones que se han planteado están:

La recuperación de la rentabilidad de los productores .

. Una mayor demanda de proteínas accesibles .

. Además de otros factores que pueden influir en el mercado, como los costos de producción, las condiciones climáticas y los problemas sanitarios.

En tiendas como Bodega Aurrerá, una canastilla de 18 huevos, con un peso de entre 950 gramos y 1.3 kilos, costaba hasta 46 pesos al 26 de agosto. En otras cadenas, como Soriana, el precio alcanzaba los 57 pesos por una presentación de huevo rojo.

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