GENERANDO AUDIO...

Situación de cristianos en Nigeria. Foto: Hecha con IA.

Nigeria, la nación más poblada de África, vive una crisis humanitaria y de seguridad que se ha convertido en ataques contra sus comunidades cristianas, perpetrados principalmente por grupos yihadistas como Boko Haram y extremistas Fulani, desatando una ola de violencia que organizaciones internacionales califican como una de las peores persecuciones religiosas del mundo.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]

Foto: AFP.

Religión bajo fuego: el costo de profesar la fe en Nigeria

Los cristianos en Nigeria y el Sahel (zona que atraviesa África y que forma un área de transición entre el desierto del Sahara y el cinturón de sabanas húmedas a sur) enfrentan un nivel de persecución que, de acuerdo con Open Doors, supera al de cualquier otro país en el mundo en cuanto al número de muertes.

“Muchos creyentes son asesinados, particularmente hombres, mientras que las mujeres a menudo son secuestradas y atacadas por violencia sexual. Más creyentes son asesinados por su fe en Nigeria que en cualquier otro lugar del mundo”.

Open Doors.

Tan sólo en 2024, la organización reportó que 4 mil 476 cristianos fueron asesinados a nivel global. El mayor porcentaje ocurrió en territorio nigeriano.

Foto: AFP.

El Observatorio para la Libertad Religiosa en África (ORFA) detalla que, entre octubre de 2019 y septiembre de 2023, se registraron 16 mil 769 muertes, en el contexto de grupos terroristas. Hace dos años, hubo un total de 3 mil 945 víctimas; sin embargo, reconoce que es difícil verificar las cifras de forma independiente.

Human Rights Watch (HRW) ha instado al gobierno nigeriano a investigar exhaustivamente las masacres y a garantizar la protección de los civiles, recordando que la falta de rendición de cuentas por esta violencia es un problema que arrastra el país desde hace más de una década.

El costo de la fe: más de 7 mil cristianos muertos y más de 14 mil templos arrasados en Nigeria

La violencia acumulada ha resultado en la muerte de miles de cristianos en los últimos años, pero también el arrase de alrededor de mil 200 iglesias en todo el país anualmente.

El informe de Intersociety (International Society for Civil Liberties and Rule of Law) de septiembre de 2025 destaca que desde el levantamiento del grupo terrorista Boko Haram (julio de 2009) el total de templos perdidos se estima en 19 mil 100.

El impacto no es sólo en vidas humanas, sino en el desplazamiento forzado. La agencia de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para los Refugiados (ACNUR) calcula que, como resultado de esta violencia, hay más de 3.1 millones de personas desplazadas en toda Nigeria, forzadas a huir de sus hogares en el noreste y el Cinturón Medio.

El secuestro y la violencia sexual contra mujeres y niñas cristianas también se han convertido en un arma de guerra sistemática.

¿Por qué se persigue a los cristianos en Nigeria?

La violencia es un conflicto complejo que va más allá de lo religioso, aunque éste es un factor central. La persecución está impulsada por una mezcla de motivos:

Yihadismo e Islamización. Grupos como Boko Haram buscan activamente imponer la Sharia (Ley Islámica) en todo el territorio nigeriano, lo que implica la eliminación de la presencia pública del cristianismo.

Tensiones Étnico-Económicas. Los ataques se concentran en el Cinturón Medio, una zona fértil. El conflicto se produce entre pastores nómadas Fulani (en su mayoría musulmanes) y agricultores sedentarios (mayoritariamente cristianos). La lucha por la tierra y los recursos hídricos es un motor clave, disfrazado de guerra religiosa.

Falta de Justicia. HRW y la organización Ayuda a la Iglesia Necesitada (ACN) han denunciado reiteradamente la inacción o la ineficacia de las fuerzas de seguridad nigerianas para proteger a las comunidades cristianas, lo que permite que los atacantes operen con impunidad.

¿Qué es Boko Haram y por qué sigue matando en Nigeria?

Boko Haram, de acuerdo con la enciclopedia Británica, es un movimiento sectario islámico, fundado en 2002 por Mohammed Yusuf, en el noreste de Nigeria, quien desde 2009 ha perpetrado asesinatos y actos de violencia a gran escala en ese país.

El objetivo inicial era erradicar la corrupción y la injusticia en el territorio nigeriano, que atribuía a influencias occidentales, e imponer la sharia o ley islámica. Posteriormente, el grupo prometió vengar la muerte de Yusuf y otros miembros del grupo, asesinados por las fuerzas de seguridad en 2009. En 2015, juró lealtad a El Estado Islámico en Irak.

El grupo es conocido por sus ataques contra escuelas, iglesias, cuarteles militares y comunidades cristianas. Aunque el gobierno nigeriano ha reportado su debilitamiento, la organización y sus disidencias como el Estado Islámico de África Occidental (ISWAP) continúan con los secuestros masivos y las masacres selectivas.

La estrategia de estos grupos es desestabilizar el país atacando a las comunidades cristianas y obligarlos a abandonar sus tierras, un patrón que se repite y que lleva a observadores y líderes eclesiásticos, como el obispo católico Matthew Hassan Kukah, a describir el norte de Nigeria como “un gran cementerio, un valle de huesos secos, la parte más desagradable y brutal de Nigeria” (según cita de Lausanne Movement), urgiendo a la comunidad internacional a dejar de guardar silencio ante esta catástrofe.