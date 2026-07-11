Rescatan a decenas de estudiantes y maestros secuestrados en mayo pasado en Nigeria

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Niños rescatados en Nigeria. Foto: X@aonanuga1956

Las autoridades de Nigeria informaron este viernes el rescate de decenas de estudiantes y maestros que fueron secuestrados durante un ataque a una escuela en el estado de Oyo, ocurrido en mayo. El gobierno aseguró que todas las víctimas fueron liberadas gracias a un operativo de los cuerpos de seguridad.

Gobierno confirma el rescate de alumnos y maestros

El portavoz de la Presidencia de Nigeria, Bayo Onanuga, anunció a través de la red social X que los estudiantes y docentes secuestrados en la localidad de Orire, en el estado de Oyo, ya se encuentran a salvo.

“Finalmente, todos los alumnos y maestros secuestrados en Orire, Oyo, han sido rescatados por nuestros cuerpos de seguridad”, Bayo Onanuga, portavoz del presidente

Finally, all the kidnapped pupils and teachers in Orire, Oyo have been rescued by our security agencies. pic.twitter.com/d8wyEGqDIh — Bayo Onanuga, OON, CON (@aonanuga1956) July 10, 2026

El secuestro ocurrió en una región del suroeste del país donde este tipo de ataques son poco frecuentes, a diferencia del norte y centro de Nigeria, donde las bandas criminales suelen realizar secuestros con fines de extorsión.

Violencia sigue golpeando a Nigeria

Mientras se confirmaba el rescate, las autoridades informaron de un operativo militar en el estado de Zamfara, una de las zonas más afectadas por la violencia.

Según el comisionado de Información de Zamfara, Mahmud Muhamad Dantawasa, soldados nigerianos abatieron a más de 300 presuntos integrantes de bandas criminales durante enfrentamientos registrados esta semana en el distrito de Gummi.

De acuerdo con las autoridades, la operación se realizó contra grupos dedicados al secuestro y al robo de ganado.

Crece la preocupación por la inseguridad

Nigeria enfrenta desde hace años una crisis de seguridad provocada por la actividad de grupos yihadistas y organizaciones criminales conocidas como bandidos, responsables de secuestros, asesinatos y ataques armados en distintas regiones del país.

Especialistas en seguridad han advertido que, en los últimos años, ha aumentado la cooperación entre las bandas criminales y los grupos extremistas, lo que ha complicado los esfuerzos de las autoridades para contener la violencia.

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