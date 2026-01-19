Tragedia ferroviaria en España: iryo informa causas preliminares del choque de trenes

GENERANDO AUDIO...

La empresa iryo da su postura sobre el choque de trenes en España. AFP

El accidente de trenes en España ocurrido la tarde del domingo 18 de enero de 2026 en una línea de alta velocidad cerca de Adamuz, en la provincia de Córdoba, dejó personas fallecidas y heridas, informó la operadora iryo mediante un comunicado oficial emitido el 19 de enero de 2026. La empresa detalló datos del convoy, el horario del trayecto y las acciones de atención a pasajeros y familiares, mientras continúan las investigaciones para esclarecer las causas.

El tren involucrado fue el 6189, que cubría la ruta Málaga–Madrid. De acuerdo con la información proporcionada, la unidad salió de la estación de origen a las 18:40 horas con 289 pasajeros, cuatro tripulantes y un maquinista a bordo. A las 19:45 horas, por causas que aún se desconocen, el tren invadió la vía contigua, lo que derivó en el siniestro. El Ministerio de Transportes indicó que el accidente se produjo en un tramo recto de la vía.

Datos del tren y condiciones previas

Según iryo, el tren que circulaba es de nueva construcción, fabricado en 2022, y su última revisión se realizó el 15 de enero de 2026, tres días antes del accidente. La compañía señaló que estos elementos forman parte de la información que ya está a disposición de las autoridades encargadas de la investigación.

Atención a víctimas y acompañamiento

La empresa afirmó que su prioridad son las personas afectadas. Para ello, habilitó un teléfono de asistencia para pasajeros y familiares, disponible en el 900 001 402, con el objetivo de brindar información y acompañamiento. Además, iryo informó que mantiene comunicación constante con las instituciones implicadas, entre ellas el Ministerio de Transportes, ADIF, la Delegación del Gobierno, la Junta de Andalucía y los Ayuntamientos de Adamuz y Córdoba.

Presencia de directivos y coordinación institucional

El CEO de iryo, Fabrizio Favara, se desplazó la noche del 18 de enero al lugar del accidente para acompañar a los equipos que trabajan en la zona y dar seguimiento a la situación. Asimismo, el presidente de la compañía, Carlos Bertomeu, inició su traslado al sitio del suceso. La empresa también expresó condolencias a Renfe y agradeció su colaboración y apoyo durante las labores posteriores al accidente.

Investigación y colaboración con autoridades

iryo indicó que está a total disposición de la Comisión encargada de la investigación del accidente y que colaborará plenamente, facilitando toda la información que sea requerida para el esclarecimiento de los hechos. La compañía reconoció además la labor de los servicios de emergencia que participaron en las tareas de rescate y atención a las víctimas.

Medidas para pasajeros y agenda institucional

Como parte de las acciones implementadas, iryo habilitó cambios y anulaciones gratuitas de billetes para los pasajeros y personas afectadas por el siniestro. En señal de respeto hacia las víctimas y sus familias, la empresa anunció la cancelación de su agenda de actividades previstas en FITUR.

