Trump dice no sentirse obligado a “pensar sólo en la paz” tras no ganar el Nobel

Donald Trump. Foto: Gettyimages

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo al primer ministro noruego, Jonas Gahr Store, que ya no se siente obligado a pensar “sólo en la paz”, después de que no se le concediera el correspondiente premio Nobel, según un mensaje difundido este lunes.

En su mensaje, Trump insistió, de paso, en su deseo de hacerse con el control de Groenlandia, un territorio autónomo de Dinamarca que ha manifestado su rechazo frontal a dicha idea.

¿Qué conversó Trump con primer ministro de Noruega?

“Teniendo en cuenta que su país decidió no darme el premio Nobel de la Paz por haber detenido ocho guerras o más, ya no me siento obligado a pensar sólo en la paz”, escribió Trump en un mensaje enviado al primer ministro de Noruega.

“El mundo no estará seguro a menos que tengamos un Control Total y Completo sobre Groenlandia”, añadió el dirigente republicano en ese mensaje.

Trump agregó que si bien la paz será un criterio “predominante”, ahora pensará más “en lo que es bueno y apropiado para los Estados Unidos de América”.

La oficina del primer ministro confirmó la autenticidad del mensaje en un correo electrónico a la AFP.

En un comentario escrito, Store recordó que no es el gobierno de Noruega quien otorga el premio Nobel de la Paz, sino un comité independiente.

“He explicado con claridad, y también al presidente Trump, que como es bien sabido el premio es otorgado por un comité Nobel independiente”, dijo el primer ministro.

Trump y el Nobel de la paz

Trump no ha dejado de airear su enfado por no haber recibido el pasado año el Nobel de la Paz, que fue para la venezolana María Corina Machado.

La opositora entregó no obstante su medalla del Nobel a Trump en un encuentro en la Casa Blanca la semana pasada. Argumentó que “se lo merece”, pese a que el republicano ha apostado por Delcy Rodríguez como sucesora de Nicolás Maduro.

El comité Nobel de Oslo, que otorga el galardón de la Paz, matizó que más allá de lo que ocurra con la medalla, “es y será siempre el galardonado inicial quien permanecerá en la historia como el ganador”.

Tras la captura del presidente Nicolás Maduro en un operativo militar norteamericano en Caracas el 3 de enero, Trump ha centrado ahora sus amenazas en Groenlandia, un territorio autónomo de Dinamarca rico en minerales.

El presidente estadounidense argumenta que “necesita” la isla para evitar que Rusia y China implanten su hegemonía en el Ártico, y amenaza con aranceles a ocho países europeos que manifestaron su firme oposición a dicho plan expansionista, entre ellos Reino Unido, Alemania, Francia y Noruega.

“Dinamarca no puede proteger esa tierra frente a Rusia o China”, volvió a la carga el republicano.

