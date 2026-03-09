Nuevo ataque de EE. UU. en el Pacífico deja 6 muertos; ya son 157 en total

GENERANDO AUDIO...

Nuevo ataque de EE. UU. en el Pacífico deja seis muertos. Foto: AFP

El Ejército de Estados Unidos confirmó este domingo que realizó un bombardeo contra una embarcación en el Pacífico oriental, operación que dejó seis personas muertas. La acción fue ordenada por el comandante del Comando Sur, el general Francis L. Donovan, como parte de la operación conocida como Lanza del Sur.

Según el comunicado oficial, el ataque fue un “golpe cinético letal” contra un barco que, según inteligencia estadounidense, era operado por organizaciones terroristas designadas vinculadas al narcotráfico.

Las autoridades militares aseguraron que la embarcación navegaba por rutas conocidas de tráfico de drogas en el Pacífico y participaba en operaciones ilegales. De acuerdo con Southcom:

Seis hombres identificados como “narcoterroristas” murieron en la operación.

en la operación. Ningún militar estadounidense resultó herido.

Operaciones militares contra el narcotráfico en América

Con este bombardeo, el número de ataques realizados por Estados Unidos contra embarcaciones sospechosas de narcotráfico alcanza al menos 44 operaciones desde el inicio de la ofensiva. El saldo total de víctimas supera las 157 personas fallecidas, según datos reportados por autoridades estadounidenses y medios internacionales.

El propio general Francis L. Donovan declaró recientemente que el Comando Sur “no dudará en actuar cuando sea necesario” para combatir a organizaciones que trafican drogas en el hemisferio occidental.

El Comando Sur indicó que continuará monitoreando rutas de narcotráfico en el Pacífico y el Caribe, y no descartó nuevas operaciones militares en las próximas semanas.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.