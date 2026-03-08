Policía antiterrorista investiga explosivos cerca de protesta frente a casa del alcalde de Nueva York

GENERANDO AUDIO...

Protestas en NY ocasionan investigación terrorista. AFP

La policía antiterrorista de Nueva York y el FBI investigan el lanzamiento de artefactos incendiarios cerca de una protesta frente a Gracie Mansion, residencia oficial del alcalde Zohran Mamdani, ocurrida el sábado. Autoridades informaron que al menos seis personas fueron detenidas tras el incidente.

La comisionada del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD), Jessica Tisch, informó que los dispositivos contenían tuercas, pernos y tornillos, además de una mecha. Sin embargo, indicó que todavía no se ha determinado si se trataba de artefactos explosivos improvisados funcionales o de imitaciones.

La oficina del FBI en Nueva York informó a través de la red social X que su unidad antiterrorista participa en la investigación en coordinación con la policía de la ciudad.

Arrestan a sospechoso tras lanzamiento de artefactos en protesta frente a Gracie Mansion

Las autoridades identificaron al principal sospechoso como Amir Balat, de 18 años. Según informó la comisionada Jessica Tisch, el joven fue arrestado junto con un presunto cómplice.

Además, otras cuatro personas fueron detenidas por su presunta relación con los incidentes registrados durante la manifestación.

La policía indicó que el hecho ocurrió cerca de Gracie Mansion, residencia oficial del alcalde de Nueva York.

Tisch también señaló que hasta el momento no existen indicios de que el incidente esté relacionado con las hostilidades en curso en Irán.

Protesta convocada por Jake Lang frente a residencia del alcalde Zohran Mamdani

El incidente ocurrió durante una manifestación convocada por el influencer de extrema derecha Jake Lang frente a la residencia del alcalde Zohran Mamdani.

La protesta tenía como objetivo manifestarse contra lo que Lang describió como una supuesta “islamización” y para exigir el fin de la oración musulmana en espacios públicos en Nueva York.

De acuerdo con la policía, la manifestación reunió aproximadamente a:

20 personas que participaron en la protesta convocada por Lang

125 personas que se manifestaron en contra del acto

Ambos grupos se encontraban cerca de la residencia del alcalde cuando ocurrió el incidente.

Hombre lanza artefactos cerca de policías y manifestantes

De acuerdo con información difundida por autoridades y reportes en el lugar, un hombre vestido con sudadera oscura con capucha y pantalones cargo beige recibió un dispositivo envuelto en cinta adhesiva que desprendía humo.

El objeto fue entregado por otro activista presente en la manifestación.

Posteriormente, el hombre dejó caer el artefacto cerca de una fila de agentes policiales desplegados en el sitio y saltó una barrera de seguridad instalada en el área.

Según los reportes, también lanzó un dispositivo similar cerca del grupo de manifestantes que participaban en la protesta convocada por Jake Lang.

Momentos después, él y otro sujeto fueron detenidos por agentes que se encontraban en el lugar.

Un periodista de la agencia AFP presente en la escena escuchó al hombre gritar “Allahu akbar”, expresión en árabe que significa “Dios es el más grande”.

Reacciones durante la protesta en Nueva York

Entre las personas que participaron en la manifestación en contra del acto convocado por Lang se encontraba Mia Kurzer, una maestra de 23 años.

La joven declaró que acudió a la protesta para expresar su rechazo a los mensajes de odio.

Según relató, su presencia buscaba mostrar que “el odio no tiene cabida en nuestra ciudad”.

También señaló que la elección de un alcalde musulmán refleja la diversidad cultural de la ciudad.

Las autoridades continúan con las investigaciones sobre el incidente y el análisis de los artefactos recuperados en el lugar.

