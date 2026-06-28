Ola de calor en Francia deja mil muertes más de lo habitual; superan los 40 grados

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Muertes en Francia aumentan por ola de calor. Foto: Getty

La ola de calor que afectó a Francia durante los últimos días provocó un aumento de aproximadamente mil muertes por encima de lo habitual desde el pasado 24 de junio, informó este domingo Salud Pública Francia. Aunque las cifras aún son preliminares, las autoridades advirtieron que el balance podría incrementarse conforme avance el análisis de los datos.

La agencia sanitaria señaló que el exceso de fallecimientos coincide con el periodo de temperaturas extremas que superaron los 40 °C en distintas regiones del país. Si bien este domingo comenzó a disminuir el calor, los hospitales continúan bajo presión debido a los efectos que las altas temperaturas pueden provocar días después de la exposición.

Ola de calor en Francia dispara la mortalidad

De acuerdo con Salud Pública Francia, desde el 24 de junio se registraron más de mil fallecimientos adicionales respecto al promedio observado durante abril y mayo.

La dependencia informó que el 24 de junio se contabilizaron más de mil 200 muertes, mientras que los días 25 y 26 de junio la cifra superó las mil 400 diarias. En comparación, durante los meses anteriores el promedio oscilaba entre 900 y mil fallecimientos por día.

Adultos mayores, los más afectados

El informe indica que el aumento de fallecimientos se observó en todas las edades. Sin embargo, el 85% corresponde a personas de 65 años o más.

Además, la agencia detectó un incremento cercano al 40% en las muertes ocurridas en domicilios, especialmente en la región de Île-de-France, donde se encuentra París.

Autoridades mantienen vigilancia sanitaria

La ministra de Salud de Francia, Stéphanie Rist, ya había advertido que el número de fallecimientos era superior al esperado durante esta emergencia.

Por ahora, las autoridades sanitarias mantienen el monitoreo de la situación y prevén actualizar el balance conforme se consoliden los registros y se evalúe el impacto definitivo de esta histórica ola de calor.

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