EE. UU. designa como terrorista a banda ecuatoriana ligada a cárteles mexicanos

GENERANDO AUDIO...

EE. UU. designa terrorista a banda ligada a cárteles mexicanos. Foto; AFP/Getty

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, anunció la designación de la banda ecuatoriana Chone Killers como Organización Terrorista Extranjera (FTO) y Terrorista Global Especialmente Designado (SDGT), al señalar que mantiene vínculos con cárteles mexicanos dedicados al tráfico de drogas.

A través de una publicación en redes sociales, Rubio aseguró que este grupo criminal participa en el transporte y exportación de drogas ilícitas para financiar actividades delictivas y terroristas.

I’ve designated the Ecuadorian gang Chone Killers as a Foreign Terrorist Organization and Specially Designated Global Terrorist. Ecuadorian gangs help Mexican cartels move and export illicit drugs to fund terrorism and criminal activity. The Chone Killers have attacked civilians,… — Secretary Marco Rubio (@SecRubio) July 1, 2026

¿Qué dice el comunicado del secretario de Estado?

“He designado a la banda ecuatoriana Chone Killers como Organización Terrorista Extranjera y Terrorista Global Especialmente Designado. Las bandas ecuatorianas ayudan a los cárteles mexicanos a transportar y exportar drogas ilícitas para financiar el terrorismo y la actividad delictiva. Los Chone Killers han atacado a civiles, agentes del orden y funcionarios gubernamentales, incluyendo asesinatos de alto perfil de funcionarios públicos”, escribió Marco Rubio.

El funcionario estadounidense agregó que la medida forma parte de la cooperación con el presidente de Ecuador, Daniel Noboa Azin, para reforzar la seguridad regional.

“Trabajando con el presidente de Ecuador, Daniel Noboa Azin, seguiremos reforzando nuestra seguridad regional y garantizando que los narcoterroristas no tengan cabida en nuestro hemisferio”, añadió.

EE. UU. señala vínculos con cárteles mexicanos

De acuerdo con el Gobierno estadounidense, Chone Killers colabora con cárteles mexicanos en el traslado y exportación de drogas ilícitas, actividades que, según Washington, sirven para financiar operaciones criminales en la región.

Las autoridades estadounidenses sostienen que esta designación busca limitar las operaciones del grupo, bloquear sus recursos financieros y fortalecer la cooperación con Ecuador para combatir al crimen organizado transnacional.

¿Qué informó Estados Unidos sobre los Chone Killers?

En un comunicado, el Departamento de Estado detalló que Chone Killers es una organización criminal ecuatoriana responsable de múltiples ataques contra civiles, fuerzas de seguridad y funcionarios públicos, incluidos asesinatos de alto perfil.

La dependencia explicó que el grupo surgió como una facción de Los Choneros, organización previamente designada por Estados Unidos como terrorista, hasta separarse y operar de manera independiente en 2020.

Además, señaló que la Administración del presidente Donald Trump, en coordinación con el Gobierno de Ecuador, continuará impulsando acciones para desarticular las estructuras financieras y operativas de estas organizaciones.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.