Día 8: contrarreloj, siguen las labores de rescate en La Guaira

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Continúan las labores de rescate en La Guaira, Venezuela. Equipos de rescate trabajan contrarreloj para recuperar a las víctimas que se encuentran bajo los escombros de los edificios derrumbados por el doblete sísmico que sacudió al país sudamericano el 24 de junio.

Los sonidos de las herramientas contra los escombros es lo que se escucha en el estado de La Guaira. Grupos de rescatistas nacionales e internacionales hacen todo lo posible para encontrar los cuerpos de las víctimas del doblete sísmico, pero la esperanza de encontrarlas con vida es lo último que pierden.

Durante la búsqueda de personas con vida, debajo de los escombros, el silencio también juega un papel importante. No hay palabras para describir la catástrofe que le tocó a vivir al litoral venezolano, lo que antes era una zona de esparcimiento se convirtió en el peor escenario que los ciudadanos no esperaban que se repitiera, dicen que es peor a lo vivido en la vaguada de diciembre de 1999.

Buscan con desespero a sus familiares. El 24 de junio de 2026 es una fecha que quedará marcada en la mente de muchas generaciones.

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