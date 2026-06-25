Ola de calor golpea Europa: más de 100 millones de personas enfrentan temperaturas extremas

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Ola de calor golpea Europa. Foto: AFP

Más de 100 millones de personas enfrentan este jueves temperaturas superiores a los 35 grados Celsius en distintos países de Europa, donde una intensa ola de calor ha provocado récords históricos y, sólo en España, se atribuyen más de 200 muertes a las altas temperaturas, según estimaciones del Instituto de Salud Carlos III.

La emergencia climática afecta a varios países del continente con temperaturas inusuales para junio, mientras autoridades implementan medidas para reducir los riesgos entre la población.

España, Francia y Reino Unido registran temperaturas récord

En España, el sistema de Monitorización de la Mortalidad (MoMo) estimó que 212 fallecimientos registrados entre domingo y miércoles pueden estar relacionados con la ola de calor, más del doble de los 98 casos registrados en el mismo periodo de 2025.

En París se superaron los 40 grados por cuarta ocasión en 150 años. Las autoridades mantuvieron abiertos los parques durante toda la noche para ofrecer espacios de resguardo y reportaron un aumento en la mortalidad, además de 25 paros cardíacos en 24 horas.

La ciudad también registró decenas de muertes por ahogamiento en zonas no autorizadas para nadar y el fallecimiento de tres menores que permanecían dentro de vehículos.

La ola de calor llevó a récords de temperatura para un mes de junio en Suiza con 38ºC y Reino Unido 36.7 ºC. En Reino Unido, la alerta roja por “calor extremo”, que se emite en muy raras ocasiones, fue prolongada hasta la noche del viernes para Londres y parte del sureste de Inglaterra.

Por su parte, Países Bajos emitió por primera vez una alerta roja por calor para gran parte del territorio.

Las altas temperaturas también afectan Alemania, donde se prevén máximas superiores a los 40 grados, lo que provocó la cancelación de eventos al aire libre, como la media maratón de Hamburgo.

El servicio de ambulancias de Londres informó de un “récord histórico” de 642 intervenciones el miércoles en la capital por emergencias como infartos u otros problemas respiratorios graves.

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