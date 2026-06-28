Milagro en Venezuela: rescatistas salvan a un bebé de 9 meses y a su madre entre los escombros; video

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Rescatan a bebé de 9 meses entre los escombros en Venezuela. Foto: USA-01

Las labores de rescate continúan en Venezuela, luego de los dos terremotos que se suscitaron en el país el pasado miércoles 24 de junio. A pesar de que el número de muertos ha aumentado, hay casos que son un auténtico milagro, como el rescate de un bebé que se encontraba atrapado en los escombros de un edificio derrumbado.

El Departamento de Estado de los Estados Unidos, que está apoyando en las labores de rescate y remoción de escombros, informó que este sábado 27 de junio, equipos de emergencia rescataron con vida a un bebé.

Against impossible odds, hope endures. 🇺🇸



American search and rescue teams rescued an infant from beneath the rubble following the earthquake in Venezuela. Every life saved is a victory. pic.twitter.com/PcFayXEqNP — Department of State (@StateDept) June 27, 2026

Como se observa en el video, un grupo de rescatistas USA-01, junto a bomberos locales, quienes se encontraban agachados y debajo de un edificio derrumbado, lograron sacar de los escombros a un ser humano de nueve meses de nacido.

Equipos de emergencia rescataron a la madre del bebé

Del mismo modo, el equipo de rescate USA-01 informó que la mamá del bebé también fue rescatada de la estructura colapsada. La mujer solo presentaba heridas menores, de acuerdo con las autoridades.

Today, members of USA-01, working alongside local firefighters, rescued a mother & her nine-month-old baby from a collapsed structure. Both were found alive with only minor injuries, brought to safety to the cheers of neighbors.

This is our why: the delivery of hope.@StateDept pic.twitter.com/3ZmJWlN5oL — VA-TF1 / USA-01 – Urban Search and Rescue (@VATF1) June 27, 2026

La madre y el bebé fueron trasladados a un lugar seguro, en donde continuaron con su revisión y valoración médica. Sin embargo, las heridas presentadas descartaron daños menores y riesgo para su vida.

Continúan las labores de rescate

Tras los terremotos del pasado miércoles 24 de junio, los cuerpos de emergencia en Venezuela continúan trabajando con la esperanza de encontrar más personas con vida, como fue el caso de un niño de 11 años, quien también fue hallado con vida de entre los escombros. Del mismo modo, otro recién nacido fue sacado de los escombros.

Pese a las labores, hasta el momento, las autoridades en Venezuela han confirmado la muerte de más de mil 400 personas. A su vez, continúan miles de personas desaparecidas, cientos de edificios derrumbados, mientras las réplicas continúan y complican las labores.

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