Otro accidente en España: un tranvía descarrila luego de colisión

GENERANDO AUDIO...

Descarrilamiento de tranvía en Tenerife, España. Foto: Gettyimages

La tarde de este miércoles se registró un accidente de tránsito en Tenerife, luego de que una colisión contra un autobús provocara la interrupción temporal del servicio del Tranvía de Tenerife, España, sin que se reportaran personas lesionadas de gravedad, informaron fuentes del Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad 112 de Canarias.

El percance ocurrió alrededor de las 17:50 horas sobre la carretera general del Rosario, en el tramo que conecta la zona de Taco con el Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria. Tras el reporte, se activaron los protocolos de atención y acudieron al lugar servicios de emergencia, así como elementos de la Policía Local y la Policía Nacional.

Atención de emergencias y restablecimiento del servicio

De acuerdo con la información oficial, únicamente fue atendida una mujer con una crisis de ansiedad leve, sin que fuera necesario su traslado a un hospital. No se registraron más personas afectadas por el incidente.

A través de su cuenta oficial en la red social X, Tranvía de Tenerife comunicó que el servicio quedó interrumpido de manera preventiva, aunque más tarde confirmó que la operación fue restablecida con normalidad tras concluir las labores de seguridad en la zona, este se vio involucrado sin que se reportaran víctimas mortales.

Incidentes ferroviarios recientes en España

Este accidente ocurre en un contexto marcado por otros dos incidentes ferroviarios recientes en España. El pasado 20 de enero, un tren colisionó contra un muro que había caído sobre las vías cerca de la localidad de Gélida, a unos 40 kilómetros de Barcelona, hecho que dejó una persona fallecida y cuatro más gravemente heridas.

Días antes, el 18 de enero, se registró otro choque ferroviario cerca de Adamuz, a aproximadamente 200 kilómetros al norte de Málaga, de un tren de la empresa Iryo, que cubría la ruta Málaga–Madrid con alrededor de 300 pasajeros dejando un saldo actual de 43 personas muertas.

La frecuencia de los accidentes ha generado inquietud entre usuarios en redes sociales.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.