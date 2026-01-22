Ucrania y Estados Unidos acuerdan garantías para finalizar la guerra con Rusia

GENERANDO AUDIO...

Volodímir Zelinski dijo que deben firmar un documento. Foto: AFP.

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, indicó que llegó a un acuerdo con Donald Trump sobre las garantías que Estados Unidos ofrecerá a su país si termina la guerra de Rusia.

En el Foro de Davos, el mandatario ucraniano dijo a la prensa que tuvo un encuentro con su homólogo estadounidense, según información de AFP.

“Yo, el presidente estadounidense y su equipo, todos hemos dicho que las garantías de seguridad están hechas.”

El mandatario ucraniano resaltó que el acuerdo de garantías a favor de Ucrania debe ser firmado con Estados Unidos.

Pese a estos avances, Volodímir Zelenski reconoció que todavía no llegan a un acuerdo para la gestión del este de Ucrania. Actualmente, dicha zona permanece ocupada por Rusia.

Reuniones trilaterales para terminar guerra entre Rusia y Ucrania

Esta semana, se realizarán reuniones trilaterales de representantes ucranianos, estadounidenses y rusos en los Emiratos Árabes Unidos, indicó Volodímir Zelenski este mismo día.

Sin embargo, no ofreció detalles sobre el formato de las reuniones o si será una negociación directa entre ucranianos y rusos, indicó AFP. Solo agregó que “Los rusos deben de estar preparados para llegar a compromisos.”

En febrero del 2025, el gobierno de Donald Trump intensificó sus esfuerzos con otras naciones para lograr un acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania.

Ataques entre Rusia y Ucrania

Mientras avanzan las negociaciones para un acuerdo de paz, Rusia y Ucrania continúan su ofensiva. El pasado 18 de enero, más de 200 mil hogares se quedaron sin electricidad en los territorios bajo ocupación rusa, debido a un ataque directo del ejército del Kiev contra infraestructuras energéticas.

Yevgueni Balitski, autoridad que Rusia designó en Zaporiyia, aseguró que el bombardeo del Kiev afectó a gran parte de la región. En consecuencia, 13 mil abonados y 386 localidades se quedaron sin luz.

Por su parte, el gobernador impuesto por Moscú en Jersón, Vladimir Saldo, indicó que hubo daños en una subestación eléctrica. Esto provocó un corte en 14 ciudades y 450 pueblos.

Lo anterior ocurrió después de que Rusia lanzó 201 drones, de los cuales, la fuerza aérea ucraniana alcanzó a derribar 167. La ofensiva derivó en la muerte de dos personas.

En cambio, el Ministerio de Defensa ruso aseguró que abatieron a 63 drones ucranianos esa misma noche. A inicios de este 2026, ambos países intensificaron su ofensiva a través del uso de drones.

