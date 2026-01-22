Encuentran más cuerpos en choque de trenes en España; suman 45 fallecidos.

GENERANDO AUDIO...

Serían las últimas víctimas mortales del accidente. Foto: AFP.

Tras el hallazgo de dos cuerpos, las autoridades de España han informado que suman 45 personas muertas en el choque de trenes registrado al sur de España que ha conmocionado al país.

Un portavoz del servicio de emergencia indicó a AFP que encontraron dos nuevos cadáveres en los restos en uno de los vagones accidentados

De acuerdo con la agencia informativa, estos cuerpos serían los últimos por encontrar, ya que se tiene registro de 45 personas desaparecidas que iban en los trenes sufrieron el choque en España.

¿Cómo fue el choque de trenes en España?

El pasado 18 de enero, a las 19:45 horas, estos dos trenes impactaron en Adamuz, a 200 kilómetros de Málaga. Un tren de la empresa Iryo avanzaba por la ruta Málaga–Madrid, con alrededor de 300 pasajeros. Sin embargo, los últimos vagones se descarrilaron.

El otro tren, de la empresa pública Renfe, iba en sentido contrario cuando chocó contra los vagones descarrilados. Por la fuerza del impacto, sus dos primeros vagones salieron desprendidos.

En consecuencia, el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, anunció que el sábado 31 de enero realizarán un homenaje de Estado a las víctimas en la ciudad de Huelva.

De igual forma, el gobierno de España decretó tres días de luto nacional, los cuales, terminan el viernes 23 de enero.

Suman cuatro accidentes ferroviarios en enero

Enero ha sido un mes negro para el sistema ferroviario español, pues suman cuatro accidentes en España.

El último ocurrió este jueves 22 de enero, pues una grúa impactó contra un tren metropolitano en Alumbres, región perteneciente a Murgia. dicho incidente dejó “varios heridos leves”, según el portavoz del operador de trenes Renfe.

De igual forma, un autobús colisionó contra un tranvía de Tenerife por la tarde del 21 de enero. No hubo personas lesionadas de gravedad, de acuerdo con el Centro Coordinador de Emergencia y Seguridad 112 de Canarias.

A su vez, el 20 de enero, un tren chocó contra un muro que cayó sobre las vías cerca de la localidad de Gélida. Una persona murió y cuatro tuvieron lesiones de gravedad. La empresa pública Rodalies de Catalunya confirmó que el fallecido era uno de sus trabajadores.

