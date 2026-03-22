Japón rechaza acuerdo con Irán para paso por el estrecho de Ormuz

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Japón rechaza trato con Irán para paso por el estrecho de Ormuz. Foto: Getty

El Gobierno de Japón descartó este domingo negociar un acuerdo exclusivo con Irán para garantizar el paso de sus embarcaciones por el estrecho de Ormuz, una de las rutas más importantes para el transporte de petróleo en el mundo.

La postura se da luego de que medios reportaran la disposición de Teherán para facilitar la navegación de buques japoneses en esta vía. Sin embargo, autoridades niponas aclararon que no contemplan ese escenario.

Japón rechaza acuerdo con Irán por estrecho de Ormuz

El ministro de Exteriores, Toshimitsu Motegi, aseguró que un trato bilateral no está en la agenda del Gobierno. En cambio, subrayó que Japón busca garantizar condiciones de libre navegación para todos los países.

Motegi indicó que alrededor de 45 buques vinculados a Japón se han visto afectados por la situación en el estrecho, clave para el suministro energético global.

También reiteró que Japón no planea aumentar sus compras de energía a Rusia, pese al contexto internacional, y consideró que mantener el flujo por Ormuz sigue siendo la opción más viable.

Japón analiza posible desminado del estrecho de Ormuz

El canciller no descartó que Japón pueda participar en labores de desminado en el estrecho, pero solo si se alcanza un alto el fuego en el conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán.

“Si hubiera un alto el fuego total, podrían surgir cuestiones como el desminado”, explicó, al destacar que la tecnología japonesa en este ámbito está entre las más avanzadas del mundo.

En paralelo, confirmó la liberación de uno de los dos ciudadanos japoneses detenidos en Irán, quien regresará próximamente a su país. Otro ciudadano permanece bajo custodia, aunque el Gobierno asegura que trabaja para su pronta liberación.

El estrecho de Ormuz concentra cerca de una cuarta parte del tráfico mundial de petróleo, por lo que su seguridad es clave para países como Japón, que depende casi totalmente de importaciones energéticas.

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