Nueva orden militar: Israel busca aislar a Hezbolá destruyendo puentes

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Israel va por puentes en sur de Líbano para frenar Hezbolá. Foto: Getty

El Gobierno de Israel ordenó a su Ejército que destruya “todos los puentes” en el sur de Líbano que Hezbolá utiliza. La medida forma parte de su ofensiva para frenar el movimiento de combatientes y armamento en la región.

El ministro de Defensa, Israel Katz, confirmó la instrucción este domingo y señaló que la estrategia busca impedir el tránsito de milicias hacia zonas cercanas a la frontera israelí.

Israel ordena destruir puentes en río Litani contra Hezbolá

De acuerdo con Katz, la orden incluye la destrucción inmediata de infraestructuras sobre el río Litani, considerado una barrera geográfica clave en el sur libanés.

El funcionario explicó que Hezbolá utiliza estos puentes para trasladar equipo militar y combatientes. Por ello, el ejército eliminará estas estructuras como parte de las acciones para contener al grupo.

El ejército israelí ya había informado días antes la destrucción de al menos dos puentes en esta zona, como parte de su ofensiva en curso.

Israel intensifica ofensiva en sur de Líbano y ordena evacuaciones

Además de los puentes, Katz indicó que se instruyó al ejército a acelerar la destrucción de viviendas en aldeas cercanas a la línea de contacto, con el objetivo de reducir riesgos para comunidades israelíes. El ministro comparó esta estrategia con operaciones previas en Rafah y Beit Hanun, en la Franja de Gaza.

También reiteró el llamado a la población civil para evacuar las zonas al sur del río Litani y trasladarse hacia el norte, ante el avance de las operaciones militares.

Israel ha intensificado en los últimos días su incursión en territorio libanés, con el objetivo de establecer una zona de seguridad en la frontera norte, en medio del conflicto con Hezbolá.

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