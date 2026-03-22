Más de 300 heridos en Israel tras ofensiva de Irán y Hezbolá

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Más de 300 heridos tras ataque de Irán contra Israel. Foto: AFP

Los ataques de Irán y Hezbolá contra Israel se intensificaron en las últimas 24 horas, dejando al menos un muerto y 303 heridos, según el Ministerio de Salud israelí, en una nueva escalada del conflicto en Medio Oriente.

Los bombardeos se concentraron principalmente en el sur del país, mientras las autoridades activaron múltiples alertas por el lanzamiento de misiles y drones en distintas regiones.

Ataques de Irán y Hezbolá dejan muertos y heridos en Israel

El recrudecimiento comenzó tras un ataque de Estados Unidos contra instalaciones nucleares en Natanz, en Irán. En respuesta, Teherán lanzó una ofensiva contra ciudades como Dimona y Arad, donde se ubican instalaciones estratégicas.

De acuerdo con el balance oficial, hay ocho heridos graves, 29 en estado moderado y decenas con lesiones leves. Además, tres personas permanecen desaparecidas.

El Ejército israelí investiga un posible fallo en sus sistemas antiaéreos, luego de que algunos misiles lograran impactar en territorio israelí.

El primer ministro Benjamin Netanyahu calificó la jornada como “muy difícil” y ordenó reforzar la asistencia en las zonas afectadas.

Escalada militar y amenazas elevan tensión en Medio Oriente

Desde temprano, Israel emitió al menos cuatro alertas nacionales por nuevos ataques. Además, se confirmó un fallecido en el norte del país tras un bombardeo atribuido a Hezbolá.

Irán también anunció el uso de un dron avanzado denominado Arash 2, con capacidad de evadir radares y alcanzar hasta 2,000 kilómetros, aunque el Ejército israelí no ha confirmado estos ataques.

En paralelo, Israel lanzó ofensivas contra infraestructura en territorio iraní, incluyendo instalaciones energéticas y de agua, según autoridades de ese país.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió que podría atacar centrales eléctricas iraníes si no se restablece la circulación en el estrecho de Ormuz en 48 horas.

El conflicto continúa en desarrollo, mientras aumentan los llamados internacionales para evitar una mayor escalada en la región.

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