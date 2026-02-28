México advierte que escalar el conflicto en Medio Oriente tendrá consecuencias graves

GENERANDO AUDIO...

Foto: Reuters

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) expresó su profunda preocupación por el conflicto armado en Irán y Medio Oriente y advirtió que escalar el conflicto tendría consecuencias humanitarias graves y efectos sobre la estabilidad global.

La SRE hizo un llamado urgente a privilegiar la vía diplomática y abstenerse del uso de la fuerza, mientras gobiernos y organismos internacionales fijaron postura tras los ataques entre Israel, Estados Unidos e Irán.

En apego a los principios constitucionales de política exterior, la SRE reiteró la necesidad de resolver las controversias mediante el diálogo y la negociación. Además, informó que las embajadas de México en la región permanecen atentas y en contacto continuo con connacionales para brindar asistencia consular.

Este sábado, Estados Unidos e Israel lanzaron un ataque contra Irán que provocó la muerte del líder supremo iraní Alí Jamenei y generó la reacción armada de Teherán.

¿Qué dijo México sobre el conflicto en Medio Oriente?

La Secretaría de Relaciones Exteriores exhortó a todas las partes a evitar una mayor escalada del conflicto, al advertir que sus efectos podrían impactar tanto a la población civil como a la estabilidad internacional.

El gobierno mexicano insistió en privilegiar la diplomacia y mantener abiertos los canales de negociación, ante el riesgo de una crisis de mayor alcance.

Reacciones internacionales ante la escalada en Medio Oriente

La ofensiva y los ataques cruzados provocaron una oleada de reacciones en todo el mundo:

Irán

Prometió responder “con firmeza” a los ataques. El canciller Abás Araqchi exigió que el Consejo de Seguridad de la ONU pida cuentas a los responsables.

Rusia

Calificó la ofensiva como una “peligrosa aventura” que podría llevar a una “catástrofe” regional.

ONU

El secretario general António Guterres pidió el “cese inmediato de las hostilidades”.

Catar y Arabia Saudita

Reclamaron un regreso a la mesa de diálogo para preservar la seguridad regional.

Emiratos Árabes Unidos

Condenó los ataques iraníes contra países del Golfo.

Omán

Se dijo “consternado” por el fracaso de negociaciones que estaban en curso.

Autoridad Palestina

Condenó los ataques iraníes contra países árabes.

Líbano

Aseguró que no aceptará verse “arrastrado” al conflicto, mientras Hezbolá llamó a oponerse a la “agresión” contra Irán.

China

Pidió el cese inmediato de las acciones militares y la reanudación del diálogo.

India

Exhortó a actuar con moderación y priorizar la seguridad de los civiles.

Turquía

Condenó tanto los ataques de Israel y Estados Unidos como los bombardeos iraníes en el Golfo.

Unión Europea

Llamó a la “mayor moderación” y condenó los ataques iraníes contra Emiratos.

Francia

Advirtió que la escalada es “peligrosa para todos” y pidió una reunión urgente del Consejo de Seguridad.

Reino Unido

Instó a evitar que la crisis derive en un conflicto regional más amplio.

Alemania

Defendió la reanudación de esfuerzos para una solución negociada.

España

Rechazó la acción militar unilateral de Estados Unidos e Israel, pero también las acciones del régimen iraní.

Argentina

Respaldó las acciones militares contra Irán.

Colombia

El presidente Gustavo Petro consideró que la decisión de Estados Unidos fue un error.

Noruega

Señaló que un ataque preventivo debe responder a una amenaza inminente para ajustarse al derecho internacional.

Australia

Mostró respaldo a la acción estadounidense.

Canadá

Apoyó las medidas para impedir que Irán obtenga un arma nuclear.

Brasil

Condenó los ataques y pidió máxima contención.

Cuba

Calificó los bombardeos como una violación del derecho internacional.

Ucrania

Respaldó la “determinación” de Estados Unidos.

Sudáfrica

Señaló que los bombardeos constituyen violaciones del derecho internacional.

Unión Africana

Pidió una desescalada urgente y diálogo sostenido.

Marruecos

Condenó los bombardeos iraníes contra países árabes del Golfo.

México mantiene apoyo consular en la región

La Secretaría de Relaciones Exteriores informó que las embajadas mexicanas en Medio Oriente continúan en comunicación con connacionales que residen o transitan en la región, a fin de brindar la asistencia necesaria ante el contexto de tensión.

México reiteró que la prioridad es preservar la paz, evitar una escalada mayor y proteger a la población civil.

