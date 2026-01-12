Papa León XIV llama al diálogo y a la paz en Irán y Siria

GENERANDO AUDIO...

Papa León XIV pide diálogo y paz en Siria e Irán. Foto: AFP

Este domingo, el Papa León XIV lanzó un llamado al diálogo y a la paz en Irán y en Siria. Además, dirigió sus oraciones a los ucranianos tras los ataques rusos contra instalaciones energéticas.

“Mis pensamientos se dirigen a lo que ocurre estos días en Oriente Medio, en particular en Irán y en Siria, donde tensiones persistentes causan la muerte de muchas personas. Espero y rezo por la paciente construcción del diálogo y de la paz, para el bien común de toda la sociedad”, declaró desde el Vaticano durante el rezo del Ángelus.

Sobre los ataques rusos en Ucrania, el Papa León XIV mencionó que “han golpeado duramente a la población civil, mientras el frío se intensifica”, los cuales consideró particularmente graves.

Rezo por quienes sufren y renuevo mi llamamiento al fin de la violencia y a la intensificación de los esfuerzos para lograr la paz.

