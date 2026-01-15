El Papa León XIV reitera interés por visitar México

GENERANDO AUDIO...

Cardenal Carlos Aguiar Retes y el Papa León XIV. Foto: X @ArquidiocesisMx

El Papa León XIV mostró, nuevamente, su interés por venir a México. El líder de la Iglesia Católica expresó su deseo durante el encuentro que sostuvo con el Cardenal Carlos Aguiar Retes, Arzobispo Primado de México

A través de un comunicado, la Arquidiócesis Primada de México dio a conocer que se reiteró la invitación al Papa para visitar tierra azteca y “encomendar su pontificado a la Virgen de Guadalupe”.

“El Arzobispo Primado aprovechó el encuentro para reiterar al Papa la invitación que le hizo pocos días después del cónclave para visitar México. Ante ello, el Santo Padre se mostró agradecido y manifestó su deseo e interés de estar pronto en nuestro país para encomendar su pontificado a la Virgen de Guadalupe”

Durante el encuentro, en el que también participó monseñor Francisco Javier Acero, Obispo Auxiliar de la Arquidiócesis de México, el líder católico agradeció “manera especial el trabajo y compromiso de los sacerdotes” y de la comunidad religiosa.

“(El Papa) animó a continuar fortaleciendo este proceso de escucha, discernimiento y corresponsabilidad pastoral”, destacó el comunicado.

Además, el Santo Padre se dijo alegre por la “peregrinación que la Arquidiócesis Primada de México realizará este sábado 17 de enero a la Basílica de Guadalupe, con la cual se abre el tiempo de peregrinaciones de este año 2026 rumbo a la Casita Sagrada de la Morenita del Tepeyac”.

