Papa León XIV nombra a mexicana para importante puesto en el Vaticano; es la primera mujer laica en ocupar cargo

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Foto: Reuters

El Papa León XIV nombró este martes a la ejecutiva de medios mexicana, María Montserrat Alvarado, como prefecta del Dicasterio para la Comunicación del Vaticano, convirtiéndose en la primera mujer laica en ocupar el cargo.

Mediante un comunicado, el Vaticano anunció que María Alvarado reemplazará a Paolo Ruffini, elegido por el Papa Francisco en 2018.

El Papa León XIV nombró a Montserrat Alvarado para quedar al frente del Dicasterio para la Comunicación del Vaticano, el órgano que supervisa los servicios de prensa, radio y televisión de la Iglesia católica que emiten para una audiencia mundial.

También se encargará de gestionar la oficina de prensa vaticana, área que comparte información institucional y analiza la información publicada en medios de comunicación sobre el Vaticano.

María Alvarado, primera mujer laica como prefecta de un Dicasterio

En el comunicado, María Alvarado subrayó que recibía el nombramiento “con un sincero deseo de servir al Santo Padre, el Papa, en el inicio de su pontificado.”

“Alvarado es la primera mujer no religiosa en ser nombrada prefecta de un dicasterio de la Santa Sede“, indicó el informe del servicio de noticias del Vaticano.

María Alvarado asumirá el cargo en la Santa Sede el próximo 1 de noviembre, de acuerdo con el comunicado del Vaticano.

También es de formación laica como su antecesor Paolo Ruffino, quien fue el primer prefecto laico de un dicasterio de la Curia Romana, según AFP.

¿Quién es María Alvarado?

La nueva prefecta del Dicasterio para la Comunicación del Vaticano es presidenta y directora de operaciones del servicio de noticias católico EWTN News.

María Alvarado estudió en la Universidad Internacional de Florida y la Universidad George Washington. Entre 2009 y 2023, ocupó puestos de liderazgo en el Becket Fund for Religious Liberty, “participando en iniciativas dedicadas a la defensa de la libertad religiosa y la promoción de la dignidad humana”, según el Vaticano.

Desde 2023, asumió como presidenta y directora de operaciones de EWTN News. En dicho puesto, supervisa plataformas mediáticas internacionales que producen contenidos en siete idiomas a través de televisión, radio, prensa escrita, medios digitales y redes sociales.

León XIV mantiene el progresismo del Papa Francisco

En un comunicado, el Vaticano resaltó que, al nombrar a la mexicana, “el Papa León XIV continúa el camino de reforma y renovación de la Curia Romana iniciado por el Papa Francisco, que ha visto cómo se ha confiado a fieles laicos, hombres y mujeres, puestos de liderazgo y responsabilidad al servicio de la Iglesia universal.”

Antes de fallecer, el Papa Francisco nombró a dos monjas en puestos clave. También criticó que persiste una “mentalidad chauvinista” dentro de la Iglesia católica.

De esa forma, la hermana Raffaella Petrini quedó como presidenta de la Gobernación del Estado de la Ciudad del Vaticano,

A su vez, la hermana Simona Brambilla fue designada prefecta del Dicasterio para los Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica: el departamento que supervisa las órdenes y congregaciones religiosas católicas del mundo.

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