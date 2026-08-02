Papa León XIV pide soluciones de paz y justicia ante la crisis migratoria en Ceuta

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Papa León XIV. Foto: AFP.

El Papa León XIV pidió este domingo soluciones de paz, estabilidad y justicia ante la crisis migratoria en Ceuta, durante el rezo del ángelus desde el Palacio Apostólico del Vaticano. El Pontífice manifestó su preocupación por la situación que enfrenta la ciudad autónoma española y elevó una oración para que se encuentren alternativas frente al escenario registrado en los últimos días.

El líder de la Iglesia católica hizo referencia a la situación durante su mensaje posterior al rezo dominical.

“Sigo con preocupación la alarmante situación en Ceuta, pidiendo a Dios por medio de la intercesión de nuestro Señor de África, que se puedan encontrar soluciones de paz, de estabilidad y de justicia” Papa León XIV.

El mensaje fue pronunciado desde el Palacio Apostólico del Vaticano durante el tradicional ángelus dominical.

¿Qué dijo el Papa León XIV sobre la crisis migratoria en Ceuta?

El pronunciamiento del Pontífice ocurre después de la entrada masiva de migrantes registrada el jueves en Ceuta.

De acuerdo con el Gobierno de España:

Han llegado más de 60 mil personas a la ciudad autónoma.

a la ciudad autónoma. Hasta el momento se han contabilizado 72 migrantes fallecidos que intentaron cruzar desde Marruecos.

Las autoridades españolas señalaron que las cifras continúan sujetas a actualización, por lo que aún no se consideran definitivas.

Asimismo, el Ejecutivo informó que trabaja para acelerar los expedientes administrativos de las personas que ingresaron de forma irregular a Ceuta durante los últimos días.

El objetivo, según el Gobierno, es ejecutar los procedimientos de retorno “lo antes posible”, conforme avancen las revisiones de cada caso.

Papa León XIV reitera llamado por la paz

Además de referirse a la situación en Ceuta, el Papa León XIV reiteró su llamado a la comunidad internacional para continuar orando por la paz y encontrar soluciones diplomáticas a los conflictos que permanecen abiertos en distintas regiones.

Durante su mensaje pidió recordar a quienes han resultado afectados por las hostilidades.

“Recordemos a todas las víctimas de las hostilidades, sobre todo a los más débiles e indefensos: niños, ancianos, enfermos… Que el Señor dé consuelo a quienes sufren, y bendiga la obra de quienes llevan ayuda y consuelo” Papa León XIV.

El Pontífice reiteró su petición para que cesen las guerras y prevalezcan las vías diplomáticas como mecanismo para atender los conflictos.

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