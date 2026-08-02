Japón eleva a 38 el número de muertos por el sismo en Kyushu

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Ya son 38 personas fallecidas por sismo en Japón. Foto: AFP

Las autoridades de Japón elevaron este domingo a 38 el número de personas fallecidas por el terremoto de magnitud 7.1 que sacudió el martes la isla de Kyushu. La prefectura de Kumamoto, la más afectada por el sismo, también reportó al menos 143 personas heridas, además de miles de evacuados y daños en viviendas e infraestructura.

A casi una semana del terremoto, continúan las labores para atender a la población afectada. Más de 9 mil 200 personas permanecen en refugios temporales, mientras decenas de miles de hogares siguen sin acceso al servicio de agua potable.

Terremoto en Japón deja decenas de muertos y miles de evacuados

La prefectura de Kumamoto informó que el terremoto de magnitud 7.1 dejó un balance actualizado de 38 personas fallecidas y 143 lesionadas.

Además, las autoridades reportaron daños en más de mil 540 edificios, de los cuales 182 quedaron completamente destruidos. También señalaron que alrededor de 72 mil viviendas continúan sin suministro de agua, por lo que las labores de apoyo a la población siguen en marcha.

Concluyen rescate en centro comercial de Kumamoto

Las autoridades también anunciaron el fin de las operaciones de rescate en el Aeon Mall Kumamoto, donde una explosión registrada tras el sismo provocó el colapso parcial del inmueble.

Equipos de la Policía y del cuerpo de bomberos lograron rescatar con vida a 12 personas. Sin embargo, siete personas murieron dentro del centro comercial. Tras confirmar que ya no había personas desaparecidas en el lugar, las autoridades dieron por concluidas las labores de búsqueda este sábado.

Continúan las labores de atención tras el sismo

El terremoto en Japón ha dejado importantes afectaciones en Kumamoto, donde miles de personas permanecen fuera de sus hogares debido a los daños estructurales y a la interrupción de servicios básicos.

Por ahora, las autoridades japonesas mantienen las tareas de asistencia a los damnificados y la evaluación de los daños para avanzar en la recuperación de las zonas afectadas por uno de los sismos más graves registrados este año en Japón.

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