Al menos 25 muertos en China por riada en Gansú; hay 23 heridos

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Riada en China deja 25 muertos y 23 heridos; cifra podría aumentar. Foto: AFP

Las autoridades de China elevaron a 25 el número de personas fallecidas por la riada repentina que azotó el pasado 26 de julio la zona turística de Shuangshimen, en la provincia de Gansú. Además, el saldo oficial se mantiene en 23 personas heridas, mientras continúan las investigaciones sobre el desastre.

El nuevo balance fue difundido este domingo por medios estatales, una semana después de que las inundaciones sorprendieran a visitantes y excursionistas en este destino de montaña. Tras la tragedia, la comisión nacional china para la prevención de desastres anunció una investigación para esclarecer lo ocurrido.

China's office of the State Flood Control and Drought Relief Headquarters and the Ministry of Emergency Management (MEM) have dispatched a work team to northwest China's Gansu Province on Sunday to guide local relief efforts after a flash flood caused casualties.

A total of 305… pic.twitter.com/bOuD6Ja3lJ — China Xinhua News (@XHNews) July 26, 2026

Riada en China dejó 25 muertos en la provincia de Gansú

La riada afectó la zona panorámica de Shuangshimen, conocida por sus arcos naturales de piedra, praderas alpinas y arroyos de montaña. La zona es uno de los principales atractivos turísticos de la provincia de Gansú.

Videos difundidos tras el desastre mostraron fuertes corrientes de agua atravesando un valle donde había tiendas de campaña y vehículos estacionados, arrastrando todo a su paso.

When torrential rain hit Longnan in northwest China's Gansu Province, town and village officials turned to the simplest tools they had to alert residents in the middle of the storm. They went door to door through the rain, waking families and evacuating people from areas at risk,… pic.twitter.com/ciTjwwdkjq — China Xinhua News (@XHNews) August 1, 2026

Las autoridades reportaron inicialmente 10 fallecidos, pero actualizaron el balance a 25 muertos y 23 heridos conforme avanzaban en las labores de búsqueda e identificación de las víctimas.

Fenómenos extremos golpean a China este verano

La riada en Gansú se suma a una serie de fenómenos meteorológicos extremos que han afectado a China durante el verano boreal.

En Hubei, tormentas registradas en julio dejaron al menos 11 personas fallecidas. En la región de Guangxi, seis personas murieron y alrededor de 130 mil habitantes fueron evacuados tras el colapso de varias presas provocado por lluvias torrenciales.

Además, un deslizamiento de tierra ocurrido el 17 de julio en la ciudad de Chongqing dejó 51 personas muertas, mientras que otro deslave registrado ese mismo mes en el condado de Dangchang, también en Gansú, provocó la muerte de 21 personas.

Las autoridades mantienen las labores de atención en las zonas afectadas y continúan evaluando los daños ocasionados por las lluvias e inundaciones.

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