Al menos 25 muertos en China por riada en Gansú; hay 23 heridos
Las autoridades de China elevaron a 25 el número de personas fallecidas por la riada repentina que azotó el pasado 26 de julio la zona turística de Shuangshimen, en la provincia de Gansú. Además, el saldo oficial se mantiene en 23 personas heridas, mientras continúan las investigaciones sobre el desastre.
El nuevo balance fue difundido este domingo por medios estatales, una semana después de que las inundaciones sorprendieran a visitantes y excursionistas en este destino de montaña. Tras la tragedia, la comisión nacional china para la prevención de desastres anunció una investigación para esclarecer lo ocurrido.
Riada en China dejó 25 muertos en la provincia de Gansú
La riada afectó la zona panorámica de Shuangshimen, conocida por sus arcos naturales de piedra, praderas alpinas y arroyos de montaña. La zona es uno de los principales atractivos turísticos de la provincia de Gansú.
Videos difundidos tras el desastre mostraron fuertes corrientes de agua atravesando un valle donde había tiendas de campaña y vehículos estacionados, arrastrando todo a su paso.
Las autoridades reportaron inicialmente 10 fallecidos, pero actualizaron el balance a 25 muertos y 23 heridos conforme avanzaban en las labores de búsqueda e identificación de las víctimas.
Fenómenos extremos golpean a China este verano
La riada en Gansú se suma a una serie de fenómenos meteorológicos extremos que han afectado a China durante el verano boreal.
En Hubei, tormentas registradas en julio dejaron al menos 11 personas fallecidas. En la región de Guangxi, seis personas murieron y alrededor de 130 mil habitantes fueron evacuados tras el colapso de varias presas provocado por lluvias torrenciales.
Además, un deslizamiento de tierra ocurrido el 17 de julio en la ciudad de Chongqing dejó 51 personas muertas, mientras que otro deslave registrado ese mismo mes en el condado de Dangchang, también en Gansú, provocó la muerte de 21 personas.
Las autoridades mantienen las labores de atención en las zonas afectadas y continúan evaluando los daños ocasionados por las lluvias e inundaciones.
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