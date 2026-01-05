GENERANDO AUDIO...

Jorge Rodríguez. Foto: AFP.

El Parlamento de Venezuela reeligió este lunes a Jorge Rodríguez como presidente del Poder Legislativo durante la sesión de instalación de la nueva directiva, de acuerdo con la decisión adoptada por mayoría en el órgano parlamentario controlado por el oficialismo.

La reelección de Jorge Rodríguez se concretó en el marco del inicio de un nuevo periodo legislativo. El parlamentario continuará al frente del Parlamento de Venezuela, institución en la que el bloque oficialista mantiene la mayoría de los escaños, lo que permitió su ratificación en el cargo.

Rodríguez también se desempeña como principal negociador del gobierno, además de su función como presidente del Poder Legislativo, cargo que conserva tras la votación realizada por los integrantes del Parlamento.

Reelección en el Parlamento de Venezuela

La designación de la nueva directiva del Parlamento de Venezuela se llevó a cabo durante una sesión formal en la que los legisladores eligieron a sus autoridades para el siguiente periodo. En este proceso, Jorge Rodríguez fue seleccionado nuevamente como presidente, sin que se reportaran cambios en la correlación de fuerzas dentro del órgano legislativo.

El Parlamento se encuentra bajo control del oficialismo, situación que influyó en el resultado de la votación que permitió la continuidad de Rodríguez al frente del Poder Legislativo.

Jorge Rodríguez y su papel en el gobierno

Además de presidir el Parlamento de Venezuela, Jorge Rodríguez es identificado como el principal negociador del gobierno. Su permanencia en la presidencia del Legislativo refuerza su papel dentro de la estructura política del país.

Rodríguez es hermano de Delcy Rodríguez, quien asumió la presidencia interina de Venezuela por un periodo de 90 días. Delcy Rodríguez se desempeñaba previamente como vicepresidenta del depuesto mandatario Nicolás Maduro.