Pedro Sánchez acompañará al Papa León XIV en encuentro con migrantes en Canarias

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Papa León XIV y Pedo Sánchez, presidente de España. Foto: AFP

El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, acompañará al Papa León XIV durante un encuentro con migrantes en Canarias programado para el próximo 11 de junio.

La visita formará parte del recorrido que realizará el pontífice por España, con escalas previas en Madrid y Barcelona, antes de concluir en el archipiélago situado frente a la costa occidental de África.

De acuerdo con las autoridades locales, Sánchez también acudirá a recibir al líder de la Iglesia católica a su llegada a la base aérea de Gando, en la isla de Gran Canaria. Posteriormente, ambos se trasladarán al puerto de Arguineguín, ubicado en el sur de la isla.

Papa León XIV visitará Arguineguín, punto clave de la migración en Canarias

El puerto de Arguineguín fue uno de los principales puntos de llegada de personas migrantes durante la crisis migratoria registrada en 2020, en el contexto de la pandemia de COVID-19.

En ese periodo, más de 2 mil 500 personas permanecieron en refugios improvisados instalados en la zona. El lugar se convirtió en uno de los símbolos de la presión migratoria que enfrentó Canarias por las llegadas irregulares procedentes del continente africano.

Durante su estancia en este punto, León XIV realizará un homenaje a las personas que perdieron la vida mientras intentaban alcanzar territorio europeo a través de la ruta marítima hacia Canarias.

El pontífice ha mantenido una postura pública de apoyo a la acogida y atención de las personas migrantes, tema que formará parte de las actividades previstas durante su visita al archipiélago.

Migrantes en Canarias: cifras de llegadas y fallecimientos

En los últimos años, decenas de miles de personas han intentado llegar a Canarias para escapar de conflictos armados o condiciones económicas adversas en sus países de origen.

Las llegadas irregulares alcanzaron un récord en 2024, cuando se registraron 46 mil 843 arribos al archipiélago.

Durante 2025, cerca de 18 mil migrantes llegaron a Canarias a bordo de embarcaciones precarias. Sin embargo, las cifras mostraron una disminución durante los primeros meses de 2026.

Entre enero y mayo de este año se contabilizaron aproximadamente 3 mil 200 llegadas, lo que representa una reducción de 71% respecto al mismo periodo del año anterior.

Según datos de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), en 2025 murieron o desaparecieron mil 172 personas en esta ruta marítima. En 2024, la cifra fue de mil 215 casos.

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