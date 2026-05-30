León XIV llama a recuperar el sentido de la vida frente al impacto de la tecnología digital

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Foto: AFP

La salud mental de las nuevas generaciones enfrenta uno de sus mayores desafíos en una época marcada por la hiperconectividad, la presión por el rendimiento y el avance acelerado de la tecnología. Ante este escenario, el Papa León XIV lanzó una advertencia: los jóvenes cuentan con herramientas digitales cada vez más sofisticadas, pero muchos tienen dificultades para encontrar un propósito que dé sentido a sus vidas.

Durante su participación en el encuentro internacional “Mapas de esperanza para una agenda educativa regional: salud mental, tecnologías digitales y educación”, celebrado en el Vaticano, el Pontífice pidió construir una educación capaz de responder a las necesidades humanas más profundas y no limitarse únicamente a la transmisión de conocimientos o habilidades técnicas.

“Somos un deseo, no un algoritmo”

En su mensaje, León XIV afirmó que detrás de muchas situaciones de ansiedad, soledad y fragilidad psicológica existe una pregunta fundamental sobre el sentido de la existencia y la esperanza en el futuro.

“Somos un deseo, no un algoritmo”, expresó el Papa al reflexionar sobre los riesgos de reducir a las personas a indicadores de productividad, consumo o rendimiento.

Según explicó, muchos jóvenes viven actualmente bajo una fuerte presión derivada de expectativas sociales y modelos de competitividad que generan miedo al fracaso, ansiedad y desorientación.

El líder de la Iglesia católica sostuvo que la salud mental no puede abordarse únicamente desde una perspectiva clínica o técnica, aunque reconoció la importancia de disciplinas como la psicología, la medicina y las neurociencias.

La educación debe ayudar a descubrir por qué vivir

León XIV aseguró que una de las tareas centrales de la educación es acompañar a las personas para descubrir no sólo cómo vivir, sino también por qué vivir.

En ese sentido, defendió la necesidad de fortalecer la vida interior de los jóvenes mediante espacios de silencio, reflexión y autoconocimiento.

“No basta con conectar a los jóvenes a las redes digitales, si luego permanecen desconectados de sí mismos, de los demás y de su propia interioridad”, afirmó.

Para el Pontífice, la educación debe ayudar a desarrollar relaciones profundas, fomentar la capacidad de hacerse preguntas y abrir espacios para la trascendencia.

Llamado a una alianza educativa

Durante el encuentro, organizado junto con la Organización de Estados Iberoamericanos y diversas instituciones de la Santa Sede, el Papa destacó la importancia de construir una red de cooperación entre gobiernos, escuelas, universidades, familias, comunidades religiosas y medios de comunicación.

El Pontífice comparó este esfuerzo con los tejidos artesanales de América Latina, donde múltiples hilos de distintos colores se unen para formar una sola obra.

A su juicio, la educación debe funcionar de la misma manera: como un espacio de encuentro que permita construir comunidad y fortalecer los vínculos humanos.

Un mensaje para las nuevas generaciones

León XIV concluyó su intervención señalando que el mundo necesita nuevas visiones capaces de integrar conocimiento, acción, solidaridad y búsqueda de sentido.

Además, pidió impulsar modelos educativos que permitan a las nuevas generaciones enfrentar los desafíos de la transición digital sin perder de vista los valores humanos fundamentales.

El mensaje cerró con una invitación a trabajar por una sociedad más justa y fraterna, capaz de ofrecer esperanza y puntos de referencia sólidos a los jóvenes en un contexto de cambios tecnológicos cada vez más acelerados.

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