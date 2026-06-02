María Montserrat Alvarado, la apuesta de León XIV para mejorar la comunicación vaticana en la era digital

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Papa León XIV y Montserrat Alvarado. Foto: @IglesiaMexico

La designación de la mexicana María Montserrat Alvarado como prefecta del Dicasterio para la Comunicación del Vaticano forma parte de una apuesta del Papa León XIV para difundir la información de la Iglesia Católica en la era digital, toda vez que su llegada abriría las puertas a más mujeres en la Santa Sede.

Ramiro Escoto, colaborador de UnoTV especializado en el Vaticano, explicó que Montserrat Alvarado tiene la experiencia para ampliar la comunicación de la Iglesia Católica en la era digital.

Sobre todo, por su experiencia en hacer de EWTN un canal internacional, como directora de operaciones, detalla.

Además, Montserrat Alvarado habla varios idiomas, lo que resulta fundamental para los portales de la Iglesia católica que administra el Dicasterio para la Comunicación, como Vatican News, que difunde información en varias lenguas.

El periodista también destacó que la nueva prefecta, al ser laica, cumple con la sinodalidad impulsada por el Papa Francisco, consistente en incluir a todas las voces.

Ramiro Escoto destacó que Montserrat Alvarado asumirá el Dicasterio para la Comunicación hasta el 1 de enero, debido a que el actual prefecto, Paolo Ruffino, se jubilará en esa fecha a sus 75 años.

EWTN, el medio crítico al Papa Francisco donde trabaja Montserrat Alvarado

Montserrat Alvarado es conocida por formar parte de EWTN, en un contexto donde dicho medio de comunicación lanzó duras críticas contra las posturas reformistas del Papa Francisco.

Al respecto, Ramiro Escoto consideró que algunos comunicadores de dicho medio se “excedieron” por replicar las posturas críticas de EWTN.

En cambio, Montserrat Alvarado mantuvo una postura personal cercana al Papa León XIV, cuando él dirigió el Dicasterio de los Obispos desde abril del 2023, después de roces entre ambos en entrevistas.

Papa León XIV busca conciliar con los medios de comunicación

Además, la designación de Montserrat Alvarado en el Dicasterio para la Comunicación es el primer paso en un cambio trascendental dentro del sistema informativo del Vaticano, consideró el experto.

Y es que, explicó, las mujeres cercanas a la nueva prefecta podrían llegar a la red de medios vaticanos “para dirigir quizá algunos temas importantes de la Iglesia Católica“.

Esto va de la mano con la reforma a la Curia implementada por el Papa Francisco y continuada por León XIV.

Para el periodista, la llegada de Montserrat Alvarado al dicasterio es un mensaje de conciliación del Vaticano con los medios de comunicación.

“No una línea editorial, tampoco una postura, sino el mensaje claro que la Iglesia Católica desea para la universalidad, generar el tema de la comunicación”.

El papel de Montserrat Alvarado en universalizar la comunicación vaticana

Ramiro Escoto describió a la nueva prefecta como una mujer proactiva y organizada: habilidades que le ayudarán para encabezar a un dicasterio “muy complicado”.

Consideró que Montserrat Alvarado podrá llevar al siguiente nivel la comunicación vaticana: profesionalizarse conforme a los canales del mundo actual, en un momento donde incluso el Papa León XIV tiene un interés activo en la tecnología.

“Como Papa misionero, pues va a tener que obligatoriamente estar viajando. Y en esos viajes considerar cobertura global. Entonces, todo aquel que pueda traer un teléfono celular, todo aquel que tenga una tablet, una computadora, una televisión inteligente, una conexión a internet, va a tener esa conexión con la información Vaticana”.

El periodista explicó que Montserrat Alvarado tiene las credenciales para consolidar esta transición gracias a su gestión en EWTN; bajo su liderazgo, la firma pasó de ser un espacio informativo local en inglés a una plataforma con millones de reproducciones en múltiples idiomas.

Esto encaja de forma precisa con la meta de León XIV: universalizar la evangelización a través de canales digitales modernos, detalló el corresponsal.

Con lo anterior, Montserrat Alvarado se suma a la reducida lista de mexicanos con un cargo dentro del Vaticano.

Mexicanos con cargos en el vaticano

Montserrat Alvarado: prefecta del Dicasterio para la Comunicación

Monseñor Juan Pablo Cerrillos: integrante de la Secretaría de Estado de la Santa Sede

Monseñor José Nahúm Jairo Salas Castañeda, coordinador de los viajes papales

Trayectoria de María Alvarado

Montserrat Alvarado nació en Ciudad de México y obtuvo títulos académicos de la Universidad Internacional de Florida y la Universidad George Washington, de acuerdo con Vatican News.

Entre 2009 y 2023, ocupó cargos directivos en el Fondo Becket para la Libertad Religiosa: institución jurídica y bufete de abogados sin fines de lucro con sede en Washington.

Desde el bufete, participó en iniciativas dedicadas a la defensa de la libertad religiosa y la promoción de la dignidad humana. Su trayectoria le permitió obtener la ciudadanía estadounidense.

Para 2023, asumió como presidenta y directora de operaciones de EWTN News, la división de noticias de la Eternal Word Television Network.

En el cargo, supervisó plataformas mediáticas internacionales que producen contenidos en siete idiomas a través de televisión, radio, prensa escrita, medios digitales y redes sociales.

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