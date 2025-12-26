GENERANDO AUDIO...

Las autoridades de Perú reforzaron la vigilancia policial en los alrededores de la embajada de México en Lima para evitar un posible escape de Betssy Chávez, ex primera ministra peruana asilada en la sede diplomática mexicana desde noviembre de 2025 y acusada de participar en el intento de Pedro Castillo de disolver el Congreso en diciembre de 2022, de acuerdo con información difundida por agencias internacionales.

El operativo se intensificó desde la madrugada del 25 de diciembre, en plena temporada navideña, ante el riesgo de que se intente una salida irregular de la exfuncionaria.

Policía de Perú refuerza seguridad por asilo de Betssy Chávez

De acuerdo con medios locales, el comandante general de la Policía Nacional, Óscar Arriola, informó que el número de agentes en los accesos a la embajada, ubicada en el distrito de San Isidro, se ha duplicado e incluso triplicado en los últimos días.

De acuerdo con el jefe policial, el despliegue busca garantizar que no se vulneren las resoluciones judiciales vigentes contra Chávez, quien fue sentenciada en noviembre a 11 años, 5 meses y 15 días de prisión por el delito de conspiración para rebelión.

Por qué Betssy Chávez sigue en la embajada de México

Aunque el gobierno de México le concedió asilo diplomático, el Estado peruano no ha otorgado el salvoconducto que permitiría a Chávez salir del país sin ser detenida, por lo que permanece dentro de la embajada.

Las autoridades peruanas han reiterado que respetarán la inmunidad diplomática del recinto y descartaron cualquier ingreso por la fuerza, negando un escenario similar al ocurrido en la embajada mexicana en Ecuador en 2024.

En días recientes, Chávez renunció al partido Todo con el Pueblo, vinculado a Pedro Castillo, mientras que su madre, Herminia Chino, fue inscrita como candidata al Senado por el partido Podemos Perú rumbo a las elecciones de 2026.

El caso ha provocado una crisis diplomática entre Perú y México, que rompieron relaciones en noviembre de 2025 tras el otorgamiento del asilo, una de las tensiones bilaterales más graves en décadas.

