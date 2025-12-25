No ocurrió el diluvio: presunto profeta de Ghana afirma que “Dios dio más tiempo”

GENERANDO AUDIO...

Presunto profeta de Ghana afirma que expandirá las arcas. Foto: Reuters

El presunto profeta Ebo Noah, quien previamente había anunciado un diluvio global y se autoproclamó como un nuevo Noé, afirmó que Dios ha dado más tiempo antes de cualquier catástrofe. Esto, según reportes, tras la llegada de cientos de personas a Ghana con la intención de ocupar las arcas que el clérigo asegura haber construido.

De acuerdo con mensajes difundidos por el propio Ebo Noah, él asegura haber recibido una nueva visión:

“En la visión, al ver la cantidad de personas que vienen de todo el país y de todo el mundo hacia el arca, la expansión del arca no podía contenerlos”, declaró el profeta, según reportes de medios locales.

Nueva visión y expansión del arca

Ebo Noah señaló que, tras compartir su visión con otros líderes religiosos y recibir su intercesión, Dios presuntamente permitió ampliar las arcas y construir un toldo adicional para albergar a más personas.

“Dios nos ha dado tiempo para construir más arcas, además del toldo que nos contendrá a todos”, aseguró el clérigo.

El presunto profeta agregó que no se venderán boletos ni se aceptará dinero de nadie, frente a los rumores de que se enriquece con el dinero de sus seguidores: “Mañana, nadie debe apresurarse a ir a ningún lugar. No estoy vendiendo boletos. Tampoco aceptaré dinero de nadie”, según difundió en redes sociales y medios locales.

Recomendaciones y mensaje navideño

Ebo Noah también pidió a sus seguidores quedarse en casa y disfrutar las fiestas. “Quédense en casa, disfruten, diviértanse y también les deseo a todos una Feliz Navidad y un Próspero Año Nuevo”, señaló.

Pese a que no hay evidencia científica ni respaldo oficial que confirme la profecía del diluvio, Ebo Noah insiste en su versión. El profeta reiteró su mensaje:

“Aún así, el arca sigue allí. Arrepiéntanse, arrepiéntanse, arrepiéntanse. Dios los bendiga”, según reportes.

