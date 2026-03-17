Petro acusa posible bombardeo desde Ecuador a territorio en Colombia, y pidió a Trump que intervenga

GENERANDO AUDIO...

Foto: AFP

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, aseguró este lunes que Ecuador podría estar “bombardeando” su país en la frontera, tras la “aparición de una bomba” que, a su juicio, no proviene de grupos armados ilegales, al tiempo que adelantó que tal hallazgo está siendo objeto de investigación.

“Han aparecido bombas, una bomba, tirada desde avión, se va a investigar bien los modos, muy en la frontera con Ecuador, ratificando un poco mi sospecha. Pero hay que investigarla bien de que están bombardeándonos desde el Ecuador y no son los grupos armados“, manifestó el mandatario durante su intervención el Consejo de Ministros, según informó la Presidencia en nota de prensa.

De dicha aparición, así como de la “ocurrencia de estallidos”, Petro asegura haber puesto al tanto a su homólogo en Estados Unidos, Donald Trump, a quien pidió que “actúe” y “llame al presidente de Ecuador”, Daniel Noboa, porque, insistió, su nación no quiere “ir a una guerra”.

“Hay una grabación que debe hacerse pública. No la hicimos nosotros, llegó, porque eso proviene de Ecuador. Hay una cosa extraña, que yo le pedí al (presidente Donald) Trump, actúe, llame al presidente de Ecuador, porque nosotros no queremos ir a una guerra”, apuntó el líder del país caribeño.

Además, subrayó que “la soberanía nacional se respeta” y que, “después de la investigación ya técnica, para saber exactamente (si) la bomba está activa, (si) es peligrosa” deberá “tomar las decisiones del caso”.

“Me enorgullezco de haber sacado a Colombia del peligro de misiles, que están cayendo por todo el mundo ahora. Es una época de misiles, una muerte a la humanidad, amenaza tras amenaza”, destacó, remarcando, en una cita poco clara con una alusión velada a la intervención militar de Estados Unidos en Venezuela, que su país “tampoco” tiene “por qué ser bombardeado con armas menores, desde el punto de vista de un misil”.

Ambos países iniciaron la guerra comercial en enero, cuando Quito anunció el establecimiento de un gravamen del 30% a productos colombianos, después de incrementar en más de un 90% la tarifa del transporte de petróleo colombiano a través del Oleoducto Transecuatoriano.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.