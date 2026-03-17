Video: ataque con drones sacude Embajada de EE. UU. en Bagdad

GENERANDO AUDIO...

Atacan Embajada de Estados Unidos en Bagdad. Foto: Getty

Un ataque con drones y cohetes impactó la Embajada de EE. UU. en Irak, ubicada en Bagdad, durante la madrugada de este martes 17 de marzo, en lo que autoridades califican como uno de los asaltos más intensos contra el complejo diplomático.

Imágenes difundidas en redes sociales muestran drones sobrevolando el recinto antes de una fuerte explosión que provocó fuego y una columna de humo visible a distancia.

De acuerdo con reportes, el material coincide con la ubicación del complejo diplomático, tras analizar elementos como edificios, vialidades y estructuras cercanas.

Fuentes de seguridad confirmaron que al menos cinco drones participaron en la ofensiva, junto con cohetes lanzados contra la zona.

Ataque ocurre en medio de escalada regional

El incidente se produce en el contexto del conflicto en Medio Oriente, tras la ofensiva iniciada el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel contra Irán.

En este escenario:

Teherán ha sido blanco de bombardeos a gran escala

Beirut también ha registrado ataques contra posiciones de Hezbolá

Grupos proiraníes en Irak han intensificado agresiones contra intereses estadounidenses

Además, la embajada estadounidense en Bagdad fue atacada dos veces en pocas horas, mientras que la defensa aérea interceptó algunos proyectiles.

Más violencia en Irak y la región

En otros hechos, un misil impactó una vivienda en Bagdad, dejando al menos cuatro muertos en el barrio de Jadriya. También se reportó la caída de un proyectil en un hotel dentro de la Zona Verde, que provocó un incendio.

La violencia se ha extendido a otros puntos del Golfo, con ataques a instalaciones petroleras y el uso constante de drones y misiles.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.