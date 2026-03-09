Petróleo supera los 100 dólares y toca su nivel más alto desde 2022 por guerra con Irán

GENERANDO AUDIO...

Los precios del petróleo subieron un 10% este lunes después de recortar las ganancias desde un máximo de sesión de más de 119 dólares por barril, un pico desde 2022, ya que Arabia Saudita y otros miembros de la OPEP redujeron los suministros debido a las interrupciones de la creciente guerra entre Estados Unidos e Israel con Irán.

Los futuros del petróleo Brent subieron 9.60 dólares, equivalente a 10.4%, para ubicarse en 102.29 dólares por barril. En paralelo, el crudo estadounidense West Texas Intermediate (WTI) avanzó 9.21 dólares, o 10.1%, hasta los 100.11 dólares por barril.

Durante las primeras operaciones, el Brent alcanzó un máximo de 119.50 dólares por barril, mientras que el WTI llegó a 119.48 dólares. Estos niveles representan picos no vistos desde 2022.

Desde el inicio de los bombardeos de Estados Unidos e Israel contra Irán el 28 de febrero, el Brent ha acumulado un incremento de hasta 65%, mientras que el WTI ha subido hasta 78%.

Los precios actuales se comparan con los máximos históricos registrados en julio de 2008, cuando el Brent llegó a 147.50 dólares por barril y el WTI a 147.27 dólares, de acuerdo con datos de LSEG.

Guerra con Irán impulsa el alza del petróleo Brent y WTI

El mercado del petróleo Brent y WTI también reaccionó al nombramiento de Mojtaba Khamenei como sucesor de Ali Khamenei como líder supremo de Irán.

El movimiento ocurrió una semana después del inicio del conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán, un escenario que ha generado incertidumbre en los mercados energéticos.

Analistas indicaron que, tras alcanzar máximos en la sesión, los precios redujeron parte de las ganancias debido a temores sobre el impacto de la energía en la inflación y el crecimiento económico.

El aumento en los costos de la energía puede provocar presiones inflacionarias. En estos casos, los bancos centrales suelen aumentar las tasas de interés para contener la inflación, lo que incrementa el costo del crédito y puede afectar el crecimiento económico.

Desde el punto de vista técnico, el WTI registró niveles de sobrecompra no vistos anteriormente, mientras que el Brent presentó su mayor sobrecompra desde 1990.

OPEP y Saudi Aramco reducen producción de petróleo

La petrolera Saudi Aramco comenzó a reducir la producción en dos de sus yacimientos petrolíferos, según fuentes citadas en el mercado.

Analistas señalaron que otros integrantes de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), entre ellos Emiratos Árabes Unidos, Irak y Kuwait, podrían aplicar reducciones en su producción debido al agotamiento de reservas disponibles.

Saudi Aramco también ha ofrecido más de 4 millones de barriles de crudo saudí mediante licitaciones poco frecuentes para compensar el cierre del estrecho de Ormuz.

Este paso marítimo es clave para el comercio energético mundial, ya que por él transita aproximadamente una quinta parte del petróleo y del gas natural licuado del mundo.

A pesar del cierre del estrecho, un petrolero griego logró cruzar la zona con un cargamento de crudo saudí.

La firma de análisis Kpler indicó que, incluso si el estrecho se reabre, las exportaciones de petróleo podrían tardar entre seis y siete semanas en volver a su capacidad máxima.

Precio del gas natural también se dispara

El precio del gas natural subió 15.5% este lunes y acumula un incremento de más de 92% desde que comenzó el conflicto el 28 de febrero.

De acuerdo con datos de Bloomberg, el contrato del gas natural en el mercado TTF de Países Bajos, referencia en Europa, alcanzó 61.05 euros por megavatio hora (MWh) para entrega a un mes. Durante la apertura de la jornada el incremento llegó a 30%, con un máximo cercano a 69 euros por MWh.

Analistas señalan que el principal factor que impulsa el aumento es el temor a interrupciones en el suministro energético.

