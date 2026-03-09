Suman al menos mil 230 muertos en Irán por guerra con Estados Unidos e Israel

GENERANDO AUDIO...

Se desconoce si la cifra incluye a militares. Foto: AFP.

Al menos mil 230 personas han muerto en Irán durante la guerra iniciada por Estados Unidos e Israel contra el régimen islámico.

De acuerdo con Reuters, entre esas mil 230 personas figuran 165 alumnas y personal escolar que fueron asesinados en un ataque de misiles en la primaria de Minab.

Al respecto el New York Times publicó que Estados Unidos pudo ser el responsable de dicho ataque, perpetrado el 28 de febrero. Esto, ya que el país realizó otras ofensivas simultáneas en distintas regiones.

Reuters indicó que se desconocía si la cifra de mil 230 personas muertas en Irán incluía a las bajas militares de la Guardia Revolucionaria Islámica durante la guerra.

El ejército iraní advirtió sobre al menos 104 elementos fallecidos después de que un submarino estadounidense hundió un buque de guerra en las costas de Sri Lanka.

Reuters indicó que la cifra de mil 230 muertos corresponde a la información oficial, difundida hasta este 9 de marzo. La agencia no ha verificado las muertes de forma independiente.

Eligen a nuevo líder supremo iraní

El pasado 8 de marzo, Mojtaba Jamenei asumió como nuevo líder supremo de Irán, tras el asesinado de su padre, Alí Jamenei, durante los bombardeos realizados por Estados Unidos e Israel.

La Asamblea de Expertos anunció la designación poco después de la medianoche de este lunes 9 de marzo, a través de un comunicado.

Dicho cuerpo eligió a Mojtaba Jamenei, pese a que el antiguo líder, Alí Jamenei, rechazó la sucesión hereditaria a inicios del 2024, de acuerdo con AFP.

Mojtaba Jamenei es considerado como un perfil conservador, igual que su padre. Hasta este momento, el clérigo de 56 años no tenían ningún cargo oficial.

Sin embargo, existían especulaciones sobre que actuaba entre los bastidores del poder en Teherán desde que estaba su padre, indicó AFP.

Este 8 de marzo, el movimiento Hezbolá juró lealtad al nuevo líder supremo de Irán. Dicho grupo expresó “sus felicitaciones y bendiciones”, en un comunicado.

