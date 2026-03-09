De las sombras al poder: Mojtaba Jamenei, el nuevo líder supremo de Irán

GENERANDO AUDIO...

Mojtaba Jamenei, nuevo líder supremo de Irán. Foto: AFP.

El clérigo Mojtaba Jamenei, designado como nuevo líder supremo de Irán, fue elegido para encabezar la república islámica tras la muerte de Alí Jamenei en ataques de Estados Unidos e Israel. La Asamblea de Expertos anunció el nombramiento durante la madrugada del lunes, después de que el máximo dirigente iraní muriera el 28 de febrero en una ofensiva militar.

El religioso de 56 años fue designado para dirigir Irán luego de un proceso interno del principal órgano clerical del país, encargado de nombrar al líder supremo. Su elección ocurrió en medio de una crisis política tras el fallecimiento de su padre, quien estuvo al frente del país desde 1989.

Mojtaba Jamenei asume como líder supremo de Irán

La Asamblea de Expertos informó mediante un comunicado que Mojtaba Jamenei fue elegido para ocupar el cargo de líder supremo de Irán, máxima autoridad política y religiosa del país.

El anuncio se produjo poco después de la medianoche del lunes, equivalente a las 20:30 GMT del domingo. Tras la designación, varias instituciones del Estado iraní expresaron su respaldo al nuevo dirigente.

Entre quienes apoyaron su nombramiento se encuentran el presidente Masud Pezeshkian, las fuerzas armadas, el poder judicial y los Guardianes de la Revolución, considerados el ejército ideológico de la república islámica.

De acuerdo con reportes oficiales, estas instituciones juraron lealtad al nuevo líder supremo pocas horas después del anuncio.

Perfil de Mojtaba Jamenei

Mojtaba Jamenei nació el 8 de septiembre de 1969 en la ciudad de Mashhad, considerada uno de los principales centros religiosos de Irán.

Es uno de los seis hijos de Alí Jamenei y el único que mantenía una presencia pública dentro del entorno político y religioso cercano al poder.

Durante el liderazgo de su padre no ocupó cargos oficiales dentro del gobierno iraní. Sin embargo, durante años se especuló que ejercía influencia dentro de la oficina del líder supremo, considerada el núcleo del poder político en Irán.

También se le identifica como cercano a los sectores conservadores del sistema político iraní, especialmente por sus vínculos con los Guardianes de la Revolución.

Su trayectoria política y militar

Antes de su designación como líder supremo de Irán, Mojtaba Jamenei participó como combatiente durante la guerra entre Irán e Irak en la década de 1980.

Durante ese conflicto integró una unidad de combate de los Guardianes de la Revolución, mientras su padre se desempeñaba como presidente de Irán.

En 2019, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció sanciones contra Mojtaba Jamenei. En ese momento señaló que el clérigo representaba al líder supremo dentro de algunas funciones, pese a no haber sido elegido ni designado formalmente para un cargo gubernamental.

El Tesoro estadounidense también indicó que Alí Jamenei delegó parte de sus responsabilidades a su hijo, quien trabajó con unidades de los Guardianes de la Revolución en asuntos relacionados con la política regional de Irán.

Proceso de sucesión en Irán

La designación de Mojtaba Jamenei ocurrió tras un proceso de deliberación dentro de la Asamblea de Expertos, organismo encargado de nombrar al líder supremo.

Entre los posibles candidatos considerados para el cargo figuraban Alireza Arafi, miembro del consejo interino que dirigía el país tras la muerte de Alí Jamenei, así como Mohsen Araki y Hassan Jomeini, nieto del fundador de la república islámica de 1979.

Finalmente, la asamblea optó por Mojtaba Jamenei como nuevo líder supremo.

El clérigo estudió teología en la ciudad de Qom, uno de los centros religiosos más importantes del país, donde también impartió clases.

Antes de su nombramiento tenía el rango de hoyatoleslam, título otorgado a clérigos de rango intermedio. Tras asumir el liderazgo supremo fue presentado con el título de ayatolá.

Las autoridades iraníes también informaron que su esposa, Zahra Hadad Adel, murió en los ataques del 28 de febrero que provocaron la muerte de Alí Jamenei.

Posteriormente, el ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, declaró que cualquier sucesor de Alí Jamenei se convertiría en un objetivo.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.