Presidente de Cuba desmiente a Trump: “no existen conversaciones con EE. UU.”

Presidente de Cuba, Díaz-Canel, negó charlas con EE. UU. Foto: AFP

Luego de la reciente presión de Donald Trump, el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, afirmó que la isla no tiene conversaciones con Estados Unidos, salvo en el tema migratorio.

“No existen conversaciones con el gobierno de EU, salvo contactos técnicos en el ámbito migratorio”, dijo Díaz-Canel en la red social X.

Además, Díaz-Canel aseguró que Cuba siempre ha tenido disposición para entablar diálogo con los Estados Unidos, basándose en el respeto mutuo sin injerencia en asuntos internos. Asimismo, mencionó, los cubanos residentes en territorio estadounidense son víctimas del cambio en las políticas migratorias que la administración de Donald Trump ha perpetuado de forma reciente.

Por último, el mandatorio de Cuba reafirmó que el país cumple con los acuerdos migratorios vigentes y que para que la relación con Estados Unidos siga avanzando, debe basarse en el Derecho Internacional.

Donald Trump

El domingo, abordo del Air Force One, Donald Trump aseguró que Estados Unidos tenía conversaciones con Cuba. Sin embargo, el mandatario de la isla comunista negó dicha aseveración.

El presidente estadounidense amenazó a Cuba con un corte en los envíos de petróleo proveniente de Venezuela. Además, Trump instó a la isla a alcanzar un acuerdo con Washington para no enfrentar consecuencias.

