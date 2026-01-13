Trump, Maduro y el fin del orden internacional

GENERANDO AUDIO...

La ira acumulada de Donald Trump contra Nicolás Maduro detonó un cambio de época. La captura del presidente venezolano, ocurrida el 3 de enero en Caracas, marcó un punto de quiebre en el orden internacional que rigió durante décadas, según el análisis del politólogo Jesús Silva-Herzog Márquez.

El especialista explicó que este hecho no solo representa una intervención militar en América Latina, sino el fin de un sistema basado en reglas, acuerdos y alianzas internacionales, construido tras la Segunda Guerra Mundial. A diferencia de intervenciones previas, no hubo llamados a coaliciones ni referencias al derecho internacional.

Silva-Herzog señaló que la captura de Nicolás Maduro simboliza una nueva era donde Estados Unidos actúa sin límites legales externos. De acuerdo con lo expuesto, Trump presentó la intervención como un acto de aplicación de la ley estadounidense, afirmando que su único freno es su juicio moral, no la ley internacional.

El académico destacó que el propio Trump declaró que Estados Unidos ya controla Venezuela y que usará ese control para extraer recursos, una postura que calificó como cínica y provocadora. Esta visión fue reforzada por una entrevista reciente del mandatario en The New York Times, donde rechazó que el derecho internacional limite su actuar.

En este nuevo escenario, el mundo quedaría dividido entre tres grandes potencias: Estados Unidos, China y Rusia, mientras Europa queda relegada. Trump, añadió el experto, no busca una dominación global, sino consolidar su zona de influencia en el continente americano, como lo establece su documento de seguridad nacional publicado a finales de 2025.

Para México, el mensaje es especialmente delicado. Aunque Trump ha elogiado a la presidenta Claudia Sheinbaum, también ha descrito al país como gobernado por criminales. Además, el secretario de Estado, Marco Rubio, confirmó que Trump considera intervenir directamente en territorio mexicano, una advertencia que, según Silva-Herzog, debe tomarse con máxima seriedad.

