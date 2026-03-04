Ecuador rompe relaciones con Cuba y da 48 horas a su embajador para irse

GENERANDO AUDIO...

Ecuador anuncia la expulsión de todo personal diplomático cubano. Foto: Gettyimages

El gobierno de Ecuador declaró persona no grata al embajador de Cuba en Quito y otorgó un plazo de 48 horas para que abandone el país junto con todo el personal diplomático, consular y administrativo de esa misión.

La decisión fue comunicada mediante una nota oficial emitida por el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, con fecha del 4 de marzo de 2026, firmada por la Dirección de Ceremonial y Protocolo.

Declaran persona no grata al embajador cubano

En el documento oficial, el Gobierno ecuatoriano informa que, en ejercicio de las facultades que le confiere la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, particularmente lo dispuesto en su artículo 9, decidió declarar persona no grata al embajador de Cuba en Ecuador, Basilio Antonio Gutiérrez García.

La notificación establece que la medida también aplica a todos los integrantes del personal diplomático, consular y administrativo acreditado en la Embajada de Cuba en Ecuador.

Entre los funcionarios mencionados en la comunicación oficial se encuentran consejeros, primeros y terceros secretarios, agregados civiles, personal administrativo, asistentes consulares y otros colaboradores adscritos a la misión diplomática.

Tienen 48 horas para abandonar Ecuador

De acuerdo con la nota diplomática, el Gobierno de Ecuador concedió un plazo de 48 horas, contadas a partir de la notificación formal, para que el embajador y el resto del personal señalado abandonen el territorio ecuatoriano.

El documento fue dirigido a la Honorable Embajada de la República de Cuba en Ecuador y señala que la decisión se adopta conforme a la práctica diplomática internacional.

La comunicación oficial fue emitida en Quito, el 4 de marzo de 2026, y lleva los sellos institucionales correspondientes de la Cancillería ecuatoriana.

Decreto presidencial también da por terminadas funciones de embajador en La Habana

Anteriormente, el 3 de marzo de 2026, el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, firmó el Decreto Ejecutivo No. 317, mediante el cual dio por terminadas las funciones de José María Borja López como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de Ecuador ante el Gobierno de Cuba.

El decreto también puso fin a sus funciones como embajador concurrente ante la Mancomunidad de Dominica, el Gobierno de Jamaica y San Vicente y las Granadinas, con sede en La Habana, Cuba.

