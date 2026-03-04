Apagón masivo deja a dos tercios de Cuba sin electricidad, incluida La Habana

GENERANDO AUDIO...

Foto: Reuters

Una falla en la red nacional eléctrica de Cuba causó que dos tercios de la isla, incluida La Habana, se quedaran sin energía, informó la Unión Nacional Eléctrica. De acuerdo con las autoridades, una desconexión “inesperada” de la principal termoeléctrica cubana habría originado la falla.

Cuba sufre de constantes apagones debido al envejecimiento de la infraestructura o la escasez de combustible. Desde finales de 2024, la isla de 9.6 millones de habitantes ha experimentado cinco cortes generalizados de suministro.

Foto: AFP Foto: AFP Foto: AFP

Falla en termoeléctrica provoca apagón en Cuba

La falla afectó, esta vez, a dos tercios del territorio cubano. El apagón causó, además, la desconexión del sistema eléctrico nacional, también quedaron interrumpidas las señales de la radio y la televisión nacionales “por problemas técnicos”.

A través de su cuenta de X, el Ministerio de Energía y Minas destacó que se “activaron todos los protocolos” para el restablecimiento de la red eléctrica nacional.

Por su parte, el Vicente de la O Levy, ministro Energía y Minas de Cuba, aseguró que trabaja en el restablecimiento de la luz en “medio de una compleja situación energética”.

Autoridades destacaron que la falta de luz se dio tras una falla en la caldera de la central termoeléctrica Antonio Guiteras, ubicada en la provincia de Matanzas, 100 kilómetros al este de la capital.

Foto: AFP Foto: AFP Foto: AFP Foto: Reuters

Apagones constantes en Cuba

En febrero, toda la región oriental de la isla, donde se encuentra Santiago de Cuba, la segunda ciudad del país, quedó a oscuras debido a otra avería en la red.

La población también sufre cortes de electricidad diarios muy prolongados, que se han agravado desde que Estados Unidos impuso un bloqueo energético de facto tras el derrocamiento del presidente venezolano Nicolás Maduro, aliado de La Habana, y el cese, bajo presión de Washington, de los envíos de petróleo desde Caracas a la isla.

Para justificar esta política, Estados Unidos cita la “amenaza excepcional” que representa Cuba, una isla caribeña situada a tan sólo 150 kilómetros de la costa de Florida, para la seguridad nacional estadounidense.

