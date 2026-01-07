Venezuela decreta luto nacional de siete días por fallecidos en ataque de EE. UU.

GENERANDO AUDIO...

Venezuela anuncia luto nacional por fallecidos en ataque de EE. UU. Foto: AFP

Este martes, la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, decretó siete días de duelo por los muertos en el ataque que Estados Unidos ejecutó el sábado y que terminó con la captura de Nicolás Maduro.

He tomado la decisión de decretar un duelo de siete días en honor y gloria a los jóvenes, mujeres, hombres que murieron, que ofrendaron su vida defendiendo a Venezuela y al presidente Nicolás Maduro

Asimismo, Rodríguez mencionó que extiende su reconocimiento debido a lo impactante de las imágenes de los cuerpos de las personas que perdieron la vida.

Para ellos nuestro reconocimiento. Me ha perforado el alma, las imágenes de los cuerpos, pero sé que se martirizaron por el valor de esta república

Familiares en Venezuela se despidieron de las personas fallecidas

De igual manera, ese martes, familiares de las personas que fallecieron en el ataque de Estados Unidos comenzaron a despedirse de sus seres queridos.

A su vez, las autoridades aún no han dado a conocer una cifra oficial de fallecidos, mientras siguen los trabajos por parte del personal médico con las personas heridas.

