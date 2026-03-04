Qatar paraliza producción de gas natural licuado; ¿qué significa para México?

GENERANDO AUDIO...

Presión en precios de gas natural podría llegar a México. Foto: Reuters

El Gobierno de Qatar anunció que cerrará completamente su producción de Gas Natural Licuado (GNL) a partir del 4 de marzo, una decisión que ya genera presión en los mercados internacionales y enciende alertas sobre posibles efectos en economías dependientes de importaciones, como México.

La empresa estatal QatarEnergy declaró fuerza mayor y confirmó la suspensión de producción y exportaciones tras ataques que afectaron instalaciones clave en Ras Laffan, en medio del conflicto con Irán. De acuerdo con fuentes citadas por la agencia Reuters, la conversión de gas en combustible superenfriado no podrá reanudarse durante al menos dos semanas y, una vez reiniciada, tomará otras dos semanas alcanzar su capacidad máxima.

Qatar produce una quinta parte del GNL mundial

El freno en Qatar, uno de los mayores productores globales de Gas Natural Licuado, impacta directamente en el equilibrio energético internacional. Según datos de la Energy Information Administration (EIA), el país aporta aproximadamente una quinta parte del GNL mundial, utilizado principalmente para generación eléctrica y transporte pesado.

Un movimiento de esta magnitud supone presión inmediata sobre los precios internacionales del gas, especialmente en regiones altamente dependientes del combustible importado.

En Asia, los precios registraron una subida cercana al 69% en una sola jornada, la mayor en tres años. En Europa, el incremento acumulado oscila entre 45% y 50% desde el lunes hasta el 4 de marzo, también según Reuters, reflejando la sensibilidad del mercado ante disrupciones en la oferta.

¿Puede impactar en México el paro de Qatar?

Aunque Qatar no exporta directamente GNL a México, el país importa cerca del 70% del gas natural que consume, y de ese volumen, alrededor del 90% proviene de Estados Unidos mediante gasoductos.

En un mercado global interconectado, una menor oferta qatarí encarece el gas en Europa y Asia, lo que a su vez reconfigura flujos comerciales y presiona precios en Norteamérica.

Ante este escenario, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que no se prevé un aumento en el precio del gas para México.

“No se prevé un aumento del gas para México”, sostuvo durante su conferencia matutina del 4 de marzo.

La mandataria explicó que su administración trabaja con la Secretaría de Energía y la Comisión Federal de Electricidad para evitar que el conflicto entre Estados Unidos e Irán impacte el bolsillo de las familias mexicanas.

“Estamos revisándolo de todas maneras, pero el objetivo es proteger la economía de las familias mexicanas”, afirmó.

IEPS como escudo ante alzas internacionales

La presidenta recordó que existe un mecanismo fiscal para contener aumentos abruptos en energéticos: el subsidio o reducción del IEPS (Impuesto Especial sobre Producción y Servicios), que puede activarse a través de la Secretaría de Hacienda si los precios internacionales superan ciertos niveles.

“Hay un esquema (…) para que entre un subsidio al IEPS de tal manera que no impacte a las familias mexicanas. Es una disminución de impuestos”, explicó.

Mientras los mercados energéticos reaccionan a la suspensión de Qatar, el foco se mantiene en la duración real del paro productivo y en la capacidad de los Gobiernos para amortiguar el impacto en consumidores finales.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.